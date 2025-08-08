Botafogo conclui preparação para pegar o Fortaleza; veja desfalques

Após a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil na última quarta-feira, o Botafogo já mira o duelo com o Fortaleza neste sábado, pelo Brasileiro. O elenco do Glorioso encerrou a preparação para a partida nesta sexta e acumula desfalques para a viagem ao Ceará.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! ??? Vamos em busca de mais três pontos fora de casa no Brasileirão! ???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/X3iYTyhoH8 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 8, 2025

Substituído após um choque de cabeça contra o Bragantino no meio de semana, Marlon Freitas não estará disponível para a partida. O protocolo de concussão determina que o atleta se afaste das atividades do clube por cinco dias.

Caso não aconteça nenhum agravamento da situação do volante, ele estará disponível a partir da segunda-feira.

Suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, Alexander Barboza e Allan são outras baixas para o Botafogo. Além deles, Kaio Pantaleão e Cuiabano, com lesões na coxa direita e no tornozelo esquerdo, respectivamente, não enfrentam o Fortaleza.

Um possível reforço para o Fogão neste fim de semana é o goleiro John. O arqueiro não foi relacionado para o jogo contra o Bragantino, pois negociava sua ida ao West Ham, da Inglaterra. No entanto, na noite desta quinta-feira, o atleta publicou um texto se declarando ao clube carioca e revelou que irá permanecer no Glorioso.

A bola rola para Botafogo e Fortaleza às 20h30 (de Brasília) deste sábado. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão e terá a Arena Castelão como palco.