Bontempo faz valer chance como titular e pede passagem no meio-campo do Santos

O Menino da Vila Gabriel Bontempo ganhou uma oportunidade como titular na vitória do Santos sobre o Juventude, por 3 a 1, na última segunda-feira. O garoto aproveitou a chance no 11 inicial e, após uma sequência de boas atuações, vem pedindo passagem no meio-campo do Peixe.

Bontempo recebeu a chance como titular graças a uma "lacuna" que se abriu no meio-campo. O volante Tomás Rincón havia sido expulso contra o Sport e precisou cumprir suspensão. Com isso, o Menino da Vila superou as concorrências de Diego Pituca e Zé Rafael, saindo como titular.

A escolha pela titularidade do jovem de 20 anos se provou acertada. De acordo com dados do Sofascore, o meio-campista teve 58 ações com a bola ao longo dos 90 minutos e completou 87% dos passes. Ele ainda contribuiu com um passe decisivo e acertou dois de quatro passes longos.

Já no setor defensivo, Bontempo também foi destaque do Peixe. O camisa 49 ganhou seis de dez duelos disputados pelo chão, e um pelo alto. Sofreu duas faltas, realizou três cortes, uma interceptação e quatro desarmes. O garoto ainda foi peça importante para desafogar a saída de bola santista.

As boas atuações de Bontempo, porém, não começaram na vitória sobre o Juventude. O meio-campista vinha de desempenhos constantes. Contra o Internacional, entrou no intervalo na vaga de Zé Rafael. Já diante do Sport, substituiu Souza no começo do segundo tempo, descontou para o Santos e iniciou a reação da equipe.

"Ele fez um grande jogo. Assim como tem entrado bem nos jogos, fez uma grande partida hoje [contra o Juventude]. É mais um jogador que a gente ganha. Às vezes, os jogadores mais novos têm uma oscilação, então estamos sempre junto com eles, mostrando seus erros, valorizando seus acertos, corrigindo algumas situações de jogo. Bontempo é um menino, não podemos esquecer disso. Falamos no Juninho, no Lucca [Meirelles], no Deivid [Washington], no Souza. São meninos que precisam aprender, entender algumas situações. Mas as entradas dele nos finais dos jogos e iniciando foi muito bem", analisou o técnico Cléber Xavier em coletiva.

Gabriel Bontempo busca mais chances no time titular do Santos. O garoto, por sua vez, tem grandes concorrentes no meio-campo. O setor é recheado de peças e conta com Zé Rafael, Tomás Rincón, João Schmidt, Willian Arão (lesionado). Diego Pituca, que era opção até o jogo contra o Juventude, rescindiu o contrato e deixou o clube.

Bontempo iniciou a temporada ainda na base e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto chamou a atenção do então treinador Pedro Caixinha e passou a ganhar oportunidades no time titular. Na reta final do Paulista, tomou a vaga no meio após boas atuações e assumiu a titularidade.

O jogador começou o Campeonato Brasileiro como titular, mas como todo jovem, passou a oscilar. Com a chegada de Cleber Xavier, ele perdeu espaço no 11 inicial e passou a ser acionado no segundo tempo. Até então, Bontempo só havia sido titular com o novo técnico em uma ocasião: no empate sem gols contra o Ceará, pela Série A.

Na atual temporada, Gabriel Bontempo soma 32 partidas (19 como titular), com quatro gols marcados e duas assistências distribuídas.

Com Bontempo à disposição, o Santos volta aos gramados neste domingo, quando encara o Cruzeiro em compromisso válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).