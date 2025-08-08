Benção do Spider! Anderson Silva visita camp de Khamzat Chimaev antes do UFC 319

Às vésperas de disputar o cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate, Khamzat Chimaev ganhou uma torcida de luxo para ser bem-sucedido na sua empreitada. Ex-campeão e considerado por muitos como o maior nome da categoria em todos os tempos, o brasileiro Anderson 'Spider' Silva visitou o camp de preparação do lutador russo, em uma clara demonstração de apoio ao desafiante antes do duelo contra Dricus du Plessis, na luta principal do UFC 319, em Chicago (EUA), no dia 16 de agosto.

O encontro entre o Spider e Chimaev - que aconteceu na Califórnia (EUA) - foi registrado e celebrado pelo também brasileiro Alan 'Finfou', treinador de jiu-jitsu do atleta russo, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Na publicação, o carioca fez questão de agradecer o ex-campeão e Hall da Fama do UFC por ter dado sua 'benção' ao seu aluno antes do compromisso mais importante de sua carreira.

"Hoje, a história e o presente se encontraram no mesmo tatame. Tivemos a honra de receber a lenda viva do MMA mundial, Anderson 'The Spider' Silva, no camp de preparação de Khamzat Chimaev para a disputa do título do UFC, no dia 16 de agosto. Anderson, que reinou soberano como campeão por muitos anos, trouxe não apenas sua presença, mas a inspiração e a energia que moldam campeões. Ver meu aluno ter a oportunidade de aprender e ser abençoado por essa lenda, às vésperas da realização de um grande sonho, é um momento que guardaremos para sempre. Gratidão sem limites", exaltou Finfou.

Chimaev vs Du Plessis no UFC 319

Ainda invicto no MMA profissional após 14 combates disputados, Khamzat Chimaev subirá no octógono do UFC 319, no próximo dia 16 de agosto, em Chicago, para lutar pelo cinturão peso-médio da liga. Para alcançar seu objetivo, o lutador russo terá que superar o atual campeão da categoria, o sul-africano Dricus du Plessis, que venceu todos os nove compromissos que teve no cage do Ultimate, os três últimos em disputas de título.

