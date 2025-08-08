Augusto Melo ainda pode voltar? O que se sabe sobre votação no Corinthians

Os sócios do Corinthians votam amanhã (9) pela confirmação ou não do impeachment de Augusto Melo. Na Live do Clube, Livia Camillo falou sobre os bastidores do referendo no Parque São Jorge.

Augusto Melo foi afastado da presidência do clube no dia 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo aprovou o processo de impeachment. O principal motivo é o caso Vai de Bet, em que o dirigente se tornou réu no dia 22 de julho.

Há uma expectativa de que a votação dos sócios afaste definitivamente o Augusto Melo, mas existe um temor dentro do Parque São Jorge a respeito da votação. Muito se falou nas últimas semanas sobre os trabalhos de bastidores que o Augusto Melo tem feito - conversado muito com sócios, frequentado o clube nos núcleos, principalmente com quem já o apoiava.

Ele tenta retomar relações. Mas existe um movimento encabeçado pela oposição, pessoas que trabalharam para evitar o retorno do presidente afastado. O fato de existir um temor diz muito sobre a votação. [...] Será uma surpresa se ele retornar, mas a possibilidade não pode ser descartada.

Livia Camillo

