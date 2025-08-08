Topo

Esporte

Atlético-MG anuncia contratação de Reinier, ex-Flamengo; veja detalhes

Meia é 3º reforço do Galo na atual janela; vínculo é válido até 31 de dezembro de 2029 - Reprodução/Twitter/atletico
Meia é 3º reforço do Galo na atual janela; vínculo é válido até 31 de dezembro de 2029 Imagem: Reprodução/Twitter/atletico

08/08/2025 17h47

O Atlético-MG anunciou a contratação de Reinier. O vínculo é válido até 31 de dezembro de 2029, e o meia é o terceiro reforço do Galo na janela de transferências. Antes, o atacante Biel e o volante Alexsander já haviam sido anunciados.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Reinier ganhou destaque em 2019, quando participou dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, sob o comando do treinador português Jorge Jesus.

Relacionadas

Botafogo anuncia chegada de Neto mesmo sem acordo de John com West Ham

Fluminense anuncia contratação de meia-atacante argentino para vaga de Arias

Em janeiro de 2020, o atleta de 23 anos foi anunciado pelo Real Madrid, que pagou cerca de R$ 136 milhões, na cotação da época. Ao todo, foram 15 jogos pelo Rubro-negro, com seis gols marcados e duas assistências.

No entanto, o jogador não chegou a entrar em campo pela equipe principal do clube espanhol, tendo atuado apenas pelo time B. Em seguida, Reinier passou por empréstimos ao Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. Todos sem sucesso.

O Atlético-MG volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Vasco na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Surfe: Brasileira é eliminada, mas se despede com melhor ano da carreira

Ex-Santos, Aderlan é anunciado por equipe da Série A do Brasileirão

Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonçalo Díaz e comemora

Endrick supera concorrência e assume a camisa 9 do Real Madrid

Kovac se declara ao Borussia Dortmund: "Me sinto amado"

Sporting vence o Casa Pia na estreia do Campeonato Português

Corinthians se reúne com ex-clube de Torres para evitar transfer ban

Atlético-MG acerta com o atacante Reinier até 2029: 'Um prazer estar no clube'

Gaviões vê permanência de Augusto como "insustentável" e convoca sócios para votação

Marcos Rojo rescinde com Boca Juniors e pode reforçar outro rival argentino

Khellven naturaliza cobrança no Palmeiras e cita ambiente após eliminação: "Vontade de dar uma resposta"