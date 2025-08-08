Atlético-MG anuncia contratação de Reinier, ex-Flamengo; veja detalhes

O Atlético-MG anunciou a contratação de Reinier. O vínculo é válido até 31 de dezembro de 2029, e o meia é o terceiro reforço do Galo na janela de transferências. Antes, o atacante Biel e o volante Alexsander já haviam sido anunciados.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Reinier ganhou destaque em 2019, quando participou dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, sob o comando do treinador português Jorge Jesus.

Em janeiro de 2020, o atleta de 23 anos foi anunciado pelo Real Madrid, que pagou cerca de R$ 136 milhões, na cotação da época. Ao todo, foram 15 jogos pelo Rubro-negro, com seis gols marcados e duas assistências.

No entanto, o jogador não chegou a entrar em campo pela equipe principal do clube espanhol, tendo atuado apenas pelo time B. Em seguida, Reinier passou por empréstimos ao Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. Todos sem sucesso.

O Atlético-MG volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Vasco na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.