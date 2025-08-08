Arsenal renova com promessa Nwaneri

Na manhã desta sexta-feira, o jovem Ethan Nwaneri assinou a renovação de seu contrato com o Arsenal. O novo vínculo do atacante inglês de 18 anos não foi detalhado pelos Gunners, que apenas o classificaram como um "contrato de longo prazo".

O jornal inglês BBC afirma que o novo contrato de Nwaneri é válido até junho de 2030. O atacante foi revelado pelo Arsenal e está na equipe londrina desde 2015, quando tinha apenas oito anos.

Nwaneri integrou o time profissional na última temporada, a pedido do técnico Mikel Arteta. O Arsenal enfrentou muitos problemas físicos no setor ofensivo, o que abriu espaço e deu tempo de jogo à promessa. Nesse período, ele entrou em campo 39 vezes, marcou nove gols e deu duas assistências.

Suas boas atuações o levaram à seleção inglesa sub-21, que conquistou a Eurocopa da categoria. Ele participou de todas as partidas, atuando como ponta pelos dois lados do campo.

People, places, memories. By Ethan Nwaneri. Our number 22 is here to stay ?? pic.twitter.com/03Ta3HCSNh ? Arsenal (@Arsenal) August 8, 2025

O atacante inglês celebrou a renovação contratual com o Arsenal. Este é o primeiro vínculo totalmente profissional de Nwaneri, que antes tinha um contrato de base válido até junho de 2026.

"Assinar este contrato significa tudo para mim. Vejo isso como minha primeira temporada de verdade no futebol profissional masculino, fazendo parte do elenco no vestiário", disse Nwaneri, em entrevista ao site oficial do Arsenal.

"Estou muito empolgado com o que posso oferecer à equipe. Quero ajudar o máximo possível nas vitórias e trazer felicidade e glória ao clube. É aqui que me sinto em casa", completou.