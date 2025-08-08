Arnaldo: Casares liquida joias do São Paulo a preço de banana

O presidente do São Paulo, Julio Casares, está liquidando joias das categorias base "a preço de banana", criticou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Arnaldo questionou a venda do atacante Lucas Ferreira, de 19 anos, por R$ 50 milhões, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O que está acontecendo no São Paulo não é espantoso se você reparar o que está sendo o governo Casares: é a dilapidação de patrimônio, que é comum em alguns governantes — é como você vender o seu patrimônio a preço de banana.

O Casares deve prestação de contas não ao Conselho do São Paulo, mas ao torcedor do São Paulo desse plano de liquidação de jogadores a preço de banana, os jogadores da base, em nome de um plano de saneamento financeiro que a gente não tem nenhum esclarecimento.

E com aquele asterisco: o incremento desse plano de lapidação da base com um investidor estrangeiro, o tal do grego, o [Evangelos] Marinakis, que faz negócio com o Textor no Botafogo. Então, o Casares continua devendo explicações.

Arnaldo Ribeiro

O colunista detalhou que vários jogadores da geração 2006 estão sendo vendidos pelo Tricolor por valores abaixo do que se paga atualmente no mercado da bola.

Essa geração 2006 que está sendo liquidada, os cinco, seis jogadores que estão sendo vendidos por um preço ridículo, você não terá a geração 2007 com tantas oportunidades. Então, você só está pensando em fechar o ano no azul, como está dizendo o Casares. Mas a que preço?

É vender as jovens promessas a preço de banana, como quem dilapida seu patrimônio em caso de extrema necessidade, vendendo muito pior do que o valor real e sem saber como será o amanhã.

Arnaldo Ribeiro

Há cerca de um mês, o São Paulo vendeu outra joia da base, Matheus Alves, por aproximadamente R$ 38 milhões, ao CSKA, da Rússia.

