Arlindo Cruz era flamenguista roxo e virou sócio honorário do clube

Um dos maiores sambistas do Brasil, Arlindo Cruz era apaixonado pelo Flamengo e foi homenageado com o título sócio honorário do Rubro-negro. O artista morreu na tarde de hoje no Rio de Janeiro, aos 66 anos.

O que aconteceu

Flamenguista roxo, Arlindo Cruz se apresentou diversas vezes nas festas de aniversário do clube centenário. Ele era um dos cantores —torcedores do clube— convidados para comandar os shows nas cerimônias.

O cantor e compositor foi homenageado em 2010 com o título de sócio honorário. Ele recebeu a honraria junto de outros artistas.

As alegrias do povo são a música e o futebol.

Arlindo Cruz, sambista e torcedor rubro-negro

O Flamengo lamentou a morte de Arlindo Cruz. O clube exaltou o artista e prestou solidariedade à família.