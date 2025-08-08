Topo

Arlindo Cruz era flamenguista roxo e virou sócio honorário do clube

Arlindo Cruz era flamenguista fanático - Washington Possato
Arlindo Cruz era flamenguista fanático Imagem: Washington Possato
08/08/2025 15h52

Um dos maiores sambistas do Brasil, Arlindo Cruz era apaixonado pelo Flamengo e foi homenageado com o título sócio honorário do Rubro-negro. O artista morreu na tarde de hoje no Rio de Janeiro, aos 66 anos.

O que aconteceu

Flamenguista roxo, Arlindo Cruz se apresentou diversas vezes nas festas de aniversário do clube centenário. Ele era um dos cantores —torcedores do clube— convidados para comandar os shows nas cerimônias.

O cantor e compositor foi homenageado em 2010 com o título de sócio honorário. Ele recebeu a honraria junto de outros artistas.

As alegrias do povo são a música e o futebol.
Arlindo Cruz, sambista e torcedor rubro-negro

O Flamengo lamentou a morte de Arlindo Cruz. O clube exaltou o artista e prestou solidariedade à família.

Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo Mais Querido. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a toda a nação do samba. Seu legado permanecerá vivo nas arquibancadas, nas rodas de samba e no coração da Nação Rubro-Negra.
Flamengo

