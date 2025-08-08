Topo

Esporte

Aníbal Moreno pede desculpas por expulsão em 15 minutos contra Corinthians: 'Sei que errei'

São Paulo

08/08/2025 21h40

Aníbal Moreno fez um pedido público de desculpas à torcida do Palmeiras dois dias após ter sido expulso na partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O argentino recebeu cartão vermelho aos 15 minutos, após dar uma cabeçada em José Martínez.

O jogo ainda estava 0 a 0, mas o Corinthians tinha a vantagem por ter vencido a partida de ida. No fim da primeira etapa, os corintianos abriram o placar e, depois, ainda ampliaram, fechando a vitória por 2 a 0, o que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil.

"Torcida palmeirense, gostaria de pedir sinceras desculpas pela minha expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para todos nós e, principalmente, não segui os valores e exemplos que esse time todo tem", escreveu Moreno, em sua conta no Instagram.

"O dia de ontem foi difícil, pensei muito sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado. Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais para enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente", concluiu o jogador.

Além da eliminação, o Palmeiras deixou de arrecadar R$ 4,7 milhões com a participação nas quartas de final da Copa do Brasil. O time mantém a disputa da Libertadores, pela qual pega o Universitario, na próxima quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final.

No Brasileirão, os palmeirenses estão na terceira posição, quatro pontos atrás do líder Cruzeiro. O Palmeiras volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Aníbal Moreno pede desculpas por expulsão em 15 minutos contra Corinthians: 'Sei que errei'

Ferroviária vence o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro

Ferroviária bate o lanterna Amazonas e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Bernabei se diz vítima de 'chantagem' em assunto pessoal e pede desculpas ao Inter e à família

São Paulo arma saída de joia por 10 milhões de euros e segue 'vendas baratas' para sanar dívida

Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores

Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil

Manchester United x Fiorentina: Veja onde assistir ao amistoso

Bragantino x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro

América-MG x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Milan x Leeds: Veja onde assistir ao amistoso de pré-temporada