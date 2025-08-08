Aníbal Moreno pede desculpas por expulsão em 15 minutos contra Corinthians: 'Sei que errei'

Aníbal Moreno fez um pedido público de desculpas à torcida do Palmeiras dois dias após ter sido expulso na partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O argentino recebeu cartão vermelho aos 15 minutos, após dar uma cabeçada em José Martínez.

O jogo ainda estava 0 a 0, mas o Corinthians tinha a vantagem por ter vencido a partida de ida. No fim da primeira etapa, os corintianos abriram o placar e, depois, ainda ampliaram, fechando a vitória por 2 a 0, o que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil.

"Torcida palmeirense, gostaria de pedir sinceras desculpas pela minha expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para todos nós e, principalmente, não segui os valores e exemplos que esse time todo tem", escreveu Moreno, em sua conta no Instagram.

"O dia de ontem foi difícil, pensei muito sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado. Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais para enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente", concluiu o jogador.

Além da eliminação, o Palmeiras deixou de arrecadar R$ 4,7 milhões com a participação nas quartas de final da Copa do Brasil. O time mantém a disputa da Libertadores, pela qual pega o Universitario, na próxima quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final.

No Brasileirão, os palmeirenses estão na terceira posição, quatro pontos atrás do líder Cruzeiro. O Palmeiras volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque.