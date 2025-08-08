Aníbal Moreno pede desculpas à torcida do Palmeiras por expulsão em Derby: "Arrependido e envergonhado"

Aníbal Moreno usou sua rede social nesta sexta-feira para pedir desculpas aos torcedores do Palmeiras pela expulsão no clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira. Jogando com um a menos desde o primeiro tempo, o Verdão perdeu por 2 a 0 e foi eliminado no Allianz Parque, nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alviverde também foi derrotada na ida, por 1 a 0.

"Torcida palmeirense, gostaria de pedir sinceras desculpas pela minha expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros em um jogo muito importante para todos nós e, principalmente, não segui os valores e exemplos que esse time todo tem", começou.

No lance em que recebeu cartão vermelho, o argentino deu uma cabeçada em José Martínez, meia do Corinthians. Inicialmente, Daronco não marcou nada e foi chamado para revisar o lance no VAR. Após isso, mostrou o cartão vermelho direto, deixando o Palmeiras desfalcado desde os 15 minutos do primeiro tempo.

Aníbal Moreno publica mensagem de desculpas aos torcedores do Palmeiras por expulsão em Derby (Foto: Reprodução/Instagram)

"O dia de ontem foi difícil, pensei muito sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado", seguiu.

Aníbal Moreno é um dos titulares a equipe de Abel Ferreira. Nesta sexta-feira, ele treinou com o elenco e deve começar entre os 11 iniciais no domingo, contra o Ceará, pelo Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O camisa 5 reconheceu o erro e prometeu trabalhar duro para ajudar o Palmeiras na sequência do ano.

"Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais pra enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente", finalizou.

Além do Brasileirão, o Palmeiras disputa também a Libertadores. No torneio de pontos corridos, está em terceiro lugar, com 33 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. No continental, se prepara para disputar as oitavas de final com o Universitario-PER.

Aníbal Moreno está no Palmeiras desde 2024, tem 96 jogos e quatro gols. Neste ano, ele disputou 34 das 47 partidas do Verdão no ano, sendo 18 como titula. Além disso, em 2025, soma também uma assistência.