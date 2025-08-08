América-MG x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B
Neste sábado, pela 21ª rodada da Série B do Cameponato Brasileiro, o América-MG recebe o Remo às 16h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O duelo terá transmissão da Rede TV, da ESPN, do Disney+, do Desimpedidos e do SportyNet.POSIÇÕES NA TABELA
América-MG - 21 pontos em 20 jogos - 16º lugar
Remo - 30 pontos em 20 jogos - 6º lugar
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
América-MG: Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho (Dalbert); Miquéias, Kauã Diniz e Miguelito Terceros; Figueiredo, Willian Bigode (Ortíz) e Stênio
Técnico: Diogo Giacomini (interino)
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Pavani; Marrony, Nico Ferreira (Janderson) e Matheus Davó
Técnico: António Oliveira
ARBITRAGEM
A partida será apitada por Wagner do Nascimento Magalhaes, com os assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR será conduzido por Vinicius Furlan.