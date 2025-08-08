Xingamentos afetam renovação de Abel com Palmeiras? Colunistas debatem

Apesar do momento de instabilidade e cobrança interna, o Palmeiras deveria manter a proposta de renovação para Abel Ferreira até 2027?

No Posse de Bola, os colunistas Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro debateram a mágoa de Abel com os xingamentos no Allianz Parque e o futuro do português no Verdão.

Lavieri: Abel renovar agora só serve de escudo para diretoria do Palmeiras

Pela perspectiva da diretoria, o Abel, se quiser renovar hoje, renova até 2027. Essa é a intenção da diretoria. A grande dúvida é se o Abel quer neste momento. A gente vai ter que esperar mais algumas semanas para ver como vai se desenrolar. Mas o meu grande ponto é - a Leila e o Anderson querendo renovar agora com o Abel até 2027 serve apenas como escudo.

A minha tese é: fica com o Abel até dezembro, vê como ele vai desenrolar com esse time, vê como ele vai fazer essa equipe jogar com jogadores novos e se você pelo menos ver uma evolução, renova. Porque do jeito que está agora, não dá pra gente ter a perspectiva de que o Palmeiras vai lutar até o final pelos campeonatos.

Falta o Abel dar a resposta que se imagina para ele ter a renovação por mais dois anos de um contrato que é bem gordo e justo por tudo que ele conquistou e fez. O que não dá é a diretoria continuar se escorando no Abel como escudo e se escorando nas conquistas do passado para um contrato vitalício. O que a gente precisa ver daqui pra frente é resultado e perspectiva de melhora.

Danilo Lavieri

Arnaldo: Abel não vai renovar com o Palmeiras, a dúvida é...

A gente já viu em outros clubes, outros ídolos técnicos, sobretudo com longos trabalhos, a gente já viu desgaste e vaia. Agora, esse tipo de ofensa é muito acima do tolerável e compreensível — eu fiquei sinceramente chocado com o tom dos xingamentos ao Abel.

Quando ele diz 'eu anotei', pra mim tem dois significados: eu não vou esquecer, isso me machucou; e isso vai ter peso na minha decisão sobre continuar ou não no Palmeiras.

A dúvida agora é se ele vai continuar até o final do ano, se ele tem a energia necessária para reconstruir essa equipe e brigar pelo título brasileiro e da Libertadores, ou se ele sai agora, porque depois do final do ano ele não vai ficar. Deu toda a pinta. É uma questão que parece irreversível -- ele não vai renovar o contrato com o Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

