Topo

Esporte

OPINIÃO

Xingado no Allianz, Abel pode sair do Palmeiras? PVC analisa

do UOL

Colaboração para o UOL

07/08/2025 00h06

Os xingamentos de praticamente toda a arquibancada do Allianz Parque a Abel Ferreira no fim da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil não devem significar o fim da passagem do português pelo Palmeiras, mas apontam para uma crise, analisou Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no Fim de Papo.

Depois de ser derrotado por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Palmeiras também perdeu em casa para o maior rival - 2 a 0 - e foi eliminado do torneio nacional.

Acho que não [acabou a Era Abel], mas tem uma crise que pode se espalhar pelos próximos dias. O Palmeiras joga contra o Ceará no Allianz Parque, domingo. Vai ser muito tenso.

Relacionadas

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

A era Abel acabou

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

Se vai sair Abel, se vai sair Anderson Barros? Em primeira análise, acho que não, mas vai ter muita coisa nos próximos dias.
Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

'Descompassado': Colunistas debatem 'pilha' do Palmeiras na Copa do Brasil

Xingado no Allianz, Abel pode sair do Palmeiras? PVC analisa

Alan Patrick aponta motivo da eliminação do Inter e cobra "equilíbrio" para reação

Marlon Freitas sofre choque de cabeça e deixa campo de ambulância em jogo da Copa do Brasil

Gustavo Henrique exalta preparação contra Palmeiras e diz: 'Buscar título'

Autor do gol do Fluminense, Canobbio celebra classificação às quartas da Copa do Brasil

Gómez avalia desempenho em eliminação do Palmeiras e pede foco na Libertadores e no Brasileiro: "Importantes"

Torcida chama Leila de 'imbecil' e xinga Abel: 'O Palmeiras não precisa de você'

Gustavo Gómez vê expulsão como item-chave em queda: 'Difícil fazer análise'

Gustavo Henrique valoriza classificação do Corinthians e mira título da Copa do Brasil

Corinthians se vale de nervosismo do Palmeiras, ganha dérbi de novo e avança na Copa do Brasil