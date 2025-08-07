Xingado no Allianz, Abel pode sair do Palmeiras? PVC analisa

Os xingamentos de praticamente toda a arquibancada do Allianz Parque a Abel Ferreira no fim da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil não devem significar o fim da passagem do português pelo Palmeiras, mas apontam para uma crise, analisou Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no Fim de Papo.

Depois de ser derrotado por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Palmeiras também perdeu em casa para o maior rival - 2 a 0 - e foi eliminado do torneio nacional.

Acho que não [acabou a Era Abel], mas tem uma crise que pode se espalhar pelos próximos dias. O Palmeiras joga contra o Ceará no Allianz Parque, domingo. Vai ser muito tenso.

Se vai sair Abel, se vai sair Anderson Barros? Em primeira análise, acho que não, mas vai ter muita coisa nos próximos dias.

Paulo Vinícius Coelho

