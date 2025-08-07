Topo

Wallace Yan foi 'mascarado'? Casão detona postura de cria do Flamengo

do UOL

Colaboração para o UOL

07/08/2025 11h20

Wallace Yan foi displicente na cobrança de pênalti que classificou o Atlético-MG contra o Flamengo na Copa do Brasil, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Se vocês lembrarem a caminhada do Militão para bater o pênalti contra o Uruguai na Copa América e pegar a caminhada do Wallace Yan ontem, vocês vão ver muitas semelhanças: falta de foco, um ar de desprezo e um comportamento completamente desproporcional para um garoto que está começando a carreira agora.

Olhando pra cima, jogando a bolinha pra cima: o que ele estava tentando demonstrar ali, experiência? Ele não tem, está começando agora. Maturidade? Ele não tem, está começando agora. Personalidade de jogador? Ele não tem, está começando agora.

Olha todos os outros jogadores que bateram pênalti ontem, mesmo o Junior Alonso e o Samuel Lino que perderam, olha a caminhada deles até a bola e olha a caminhada no Wallace Yan até a bola.
Casagrande

Segundo Casão, o jovem atacante do Fla passou a impressão de "mascarado" antes de isolar a penalidade que definiu o duelo.

Um ar de soberba? Pode ser, não conheço o garoto, nunca o vi de perto. Uma máscara inicial? Pode ser e é normal, é jovem e está sendo muito elogiado, joga no Flamengo, que tem muita visibilidade.

Enfim, não será o primeiro nem o único que adquire uma máscara e uma soberba iniciando e sendo muito elogiado.
Casagrande

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

