Vitinho realiza exames médicos e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians
O Corinthians está muito perto de anunciar o atacante Vitinho, ex-Flamengo e Internacional, que estava no futebol árabe. O jogador de 31 anos realizou exames médicos nesta quinta-feira e aguarda os resultados para assinar com o Timão.Vitinho estava livre no mercado desde a saída do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e se encaixa no perfil pedido pelo técnico Dorival Júnior. Ele também foi procurado por outros times do Brasil e do futebol árabe, mas o Corinthians deve levar o atacante.
A informação sobre a proximidade do anúncio de Vitinho no Corinthians foi divulgada inicialmente pelo GE e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.
(Foto: Divulgação/Alexandre Vidal)
A carreira de Vitinho
Vitinho estreou profissionalmente em 2011, quando vestia a camisa do Botafogo. Rapidamente o jogador teve uma grande ascensão e, em 2013, foi vendido ao CSKA Moscou. Pelo Glorioso, foram 41 jogos, 11 gols e três assistências.
No futebol russo, Vitinho teve duas passagens. A primeira, durou de 2013 até 2015, enquanto a segunda, foi de 2016 a 2018. Ao todo, foram 84 partidas, com 18 gols marcados e nove assistências.
Entre as duas passagens de Vitinho pelo CSKA, ele foi emprestado ao Internacional. Pelo Colorado, o atacante foi muito bem e acumulou bons números: 96 jogos, 29 gols e seis assistências.
Em 2018, Vitinho chegou no principal clube de sua carreira: o Flamengo. A passagem do jogador pelo Mengão durou quatro anos, recheados de títulos. Com muitos altos e baixos, foram 214 jogos, 29 gols marcados e 33 assistências.
Após o período no Flamengo, Vitinho rumou à Arábia Saudita. O atleta estava desde 2023 por lá e teve passagens pelo Al-Ettifaq e Al-Shabab. Somando as três temporadas que passou no mundo árabe, foram 72 partidas, 13 gols e dez assistências.