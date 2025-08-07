Topo

Esporte

Vitinho realiza exames médicos e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians

07/08/2025 13h11

O Corinthians está muito perto de anunciar o atacante Vitinho, ex-Flamengo e Internacional, que estava no futebol árabe. O jogador de 31 anos realizou exames médicos nesta quinta-feira e aguarda os resultados para assinar com o Timão.

Vitinho estava livre no mercado desde a saída do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e se encaixa no perfil pedido pelo técnico Dorival Júnior. Ele também foi procurado por outros times do Brasil e do futebol árabe, mas o Corinthians deve levar o atacante.

A informação sobre a proximidade do anúncio de Vitinho no Corinthians foi divulgada inicialmente pelo GE e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.

(Foto: Divulgação/Alexandre Vidal)

A carreira de Vitinho

Vitinho estreou profissionalmente em 2011, quando vestia a camisa do Botafogo. Rapidamente o jogador teve uma grande ascensão e, em 2013, foi vendido ao CSKA Moscou. Pelo Glorioso, foram 41 jogos, 11 gols e três assistências.

No futebol russo, Vitinho teve duas passagens. A primeira, durou de 2013 até 2015, enquanto a segunda, foi de 2016 a 2018. Ao todo, foram 84 partidas, com 18 gols marcados e nove assistências.

Entre as duas passagens de Vitinho pelo CSKA, ele foi emprestado ao Internacional. Pelo Colorado, o atacante foi muito bem e acumulou bons números: 96 jogos, 29 gols e seis assistências.

Em 2018, Vitinho chegou no principal clube de sua carreira: o Flamengo. A passagem do jogador pelo Mengão durou quatro anos, recheados de títulos. Com muitos altos e baixos, foram 214 jogos, 29 gols marcados e 33 assistências.

Após o período no Flamengo, Vitinho rumou à Arábia Saudita. O atleta estava desde 2023 por lá e teve passagens pelo Al-Ettifaq e Al-Shabab. Somando as três temporadas que passou no mundo árabe, foram 72 partidas, 13 gols e dez assistências.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Bastidores do primeiro dia de Modri? como atleta do Milan

Por que CBF não divulga áudio do VAR de pênalti polêmico de Rafael

Ter Stegen perde faixa de capitão após polêmica no Barcelona

UFC Rio terá Charles do Bronx no main event no card de volta ao Brasil

Iasmin Lucindo aponta caminho para derrotar veterana Angela Hill no UFC Vegas 109

Vitinho realiza exames médicos e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians

Daronco registra na súmula objeto atirado no campo e explica expulsões de auxiliares de Abel

Como está a busca do São Paulo por um reforço no mercado da bola

Palmeiras amarga 8ª queda, assume erros, mas não sabe como corrigi-los: 'Falta uma sintonia'

UFC Vegas 109: Com lições da derrota e confiante, Jean Matsumoto busca nocaute

Expulsões do Palmeiras na Copa do Brasil podem virar problema no Brasileiro