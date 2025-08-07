Veja quanto o Palmeiras deixou de embolsar com queda antes do previsto em metas na Copa do Brasil

O Palmeiras deu adeus à Copa do Brasil na noite da última quarta-feira ao ser derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, no Allianz Parque, em jogo de volta das oitavas da competição. Com a queda, considerada precoce, de acordo com a previsão orçamentária do clube, o Verdão deixou de embolsar R$ 4.740.750.

No orçamento previsto para o ano, a previsão era a de que o Palmeiras chegasse, pelo menos, às quartas de final. Contudo, não conseguiu bater a meta e caiu antes, nas oitavas ao perder por 3 a 0, no agregado. No primeiro jogo perdeu por 1 a 0 e no outro, por 2 a 0.

Ao todo, o Palmeiras se despediu da Copa do Brasil com R$ 5.953.500 nos cofres. São 2.315.250 pela terceira fase, quando passou pelo Ceará, com duas vitórias: 1 a 0 na ida e 3 a 0 na volta, e mais R$ 3.638.250 das oitavas. Ambos os adversários foram definidos em sorteio da CBF.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras tem pela frente ainda para disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. No torneio nacional, o Verdão é o terceiro colocado, com 33 pontos, um jogo a menos que o líder e dois a menos que o vice-líder. No continental, a equipe está nas oitavas de final, com compromisso marcado contra o Universitario-PER.

No mês de junho, último balancete divulgado pelo clube, o Palmeiras teve as receitas impulsionadas pela premiação de mais de R$ 150 milhões pela campanha na Copa do Mundo de Clubes. Nos seis primeiros meses do ano, o clube já registrou um superávit de R$ 128 milhões.

A Copa do Brasil ainda reserva R$ 9.922.500 para os semifinalistas, R$ 33.075.000 para o vice-campeão e R$ 77.175.000 para o campeão. Os confrontos das quartas de final do torneio será definidos em sorteio a ser realizado na próxima segunda-feira, na sede da CBF.