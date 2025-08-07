Veja o que Daronco e VAR enxergaram no lance da expulsão de Aníbal Moreno no Derby

O Derby decisivo desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi totalmente condicionado pela expulsão do palmeirense Aníbal Moreno, autor de uma cabeçada em José Martínez, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Na manhã desta quinta, a CBF divulgou o áudio da cabine do VAR, comandada por Caio Max Vieira, com o árbitro Anderson Daronco. As partes enxergaram uma conduta violenta clara de Aníbal em Martínez. Veja abaixo as aspas:

SAAALVE O CORINTHIANS!!! ? Dois Derbys, duas vitórias e a classificação histórica em cima do grande rival. O Corinthians vem para minhas quartas de final e elimina o Palmeiras da #CopaBetanoDoBrasil! ??#Palmeiras #Corinthians pic.twitter.com/74NlchT06A ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 7, 2025

Conduta violenta

"Segura aí Daronco. Me dá as quatro melhores imagens desta cabeçada. (Após análise) Vou sugerir para um possível cartão vermelho. Daronco, sugiro revisão para possível cartão vermelho. O jogador de verde atinge com uma cabeçada o rosto de seu adversário, fora da disputa. Conduta violenta", disse Caio Max.

Por sua vez, ao ir à cabine do VAR, Daronco permaneceu pouco tempo na beira do campo e enxergou uma agressão clara no volante do Corinthians.

"A bola estava fora de jogo, portanto, vou voltar o escanteio e dar o cartão vermelho para o número 5 do Palmeiras", finalizou Daronco.