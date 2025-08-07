Topo

Veja o que Daronco e VAR enxergaram no lance da expulsão de Aníbal Moreno no Derby

07/08/2025 10h43

O Derby decisivo desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi totalmente condicionado pela expulsão do palmeirense Aníbal Moreno, autor de uma cabeçada em José Martínez, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Na manhã desta quinta, a CBF divulgou o áudio da cabine do VAR, comandada por Caio Max Vieira, com o árbitro Anderson Daronco. As partes enxergaram uma conduta violenta clara de Aníbal em Martínez. Veja abaixo as aspas:

Conduta violenta

"Segura aí Daronco. Me dá as quatro melhores imagens desta cabeçada. (Após análise) Vou sugerir para um possível cartão vermelho. Daronco, sugiro revisão para possível cartão vermelho. O jogador de verde atinge com uma cabeçada o rosto de seu adversário, fora da disputa. Conduta violenta", disse Caio Max.

Por sua vez, ao ir à cabine do VAR, Daronco permaneceu pouco tempo na beira do campo e enxergou uma agressão clara no volante do Corinthians.

"A bola estava fora de jogo, portanto, vou voltar o escanteio e dar o cartão vermelho para o número 5 do Palmeiras", finalizou Daronco.

