Vasco x CSA: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil
Vasco e CSA entram em campo na noite de hoje, às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
Tudo em aberto no duelo entre Vasco e CSA. O empate no jogo de ida, no Rei Pelé, deixou a vaga nas quartas indefinida. Quem vencer, avança; novo empate leva aos pênaltis.
Vasco tenta reagir em meio à crise no Brasileirão. Sem vencer há quatro rodadas, o time de Fernando Diniz entrou na zona de rebaixamento após perder para o Mirassol por 3 a 2.
CSA aposta no embalo após vitória na Série C. Apesar da campanha irregular, o time alagoano superou o Botafogo-PB por 2 a 1 e tenta surpreender fora de casa.
Vasco x CSA -- Copa do Brasil
- Data e hora: 7 de agosto, às 20h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)