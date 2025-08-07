Vasco engole CSA no 1° tempo, vence após 2 meses e avança na Copa do Brasil
O Vasco foi avassalador no primeiro tempo, venceu o CSA por 3 a 1, em São Januário, e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes haviam empatado por 0 a 0 na ida, em Alagoas.
Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, todos no primeiro tempo, fizeram os gols vascaínos. Brayann descontou para o CSA na etapa final.
Mas o domínio vascaíno aconteceu só no primeiro tempo. Engolido na etapa inicial, o CSA pressionou e deixou São Januário apreensivo durante a metade final do duelo.
O Cruzmaltino conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h30 (de Brasília). As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira, o CSA visita o Itabaiana, às 19h30, pela 16ª rodada da Série C.
Vitória após 2 meses ameniza crise
O triunfo em São Januário ameniza um pouco a crise no Vasco. A equipe carioca não havia vencido nenhum jogo desde a parada para o Mundial de Clubes — eram quatro empates e três derrotas. A última vitória havia acontecido há quase dois meses — no dia 12 de junho — contra ao São Paulo, por 3 a 1, no Morumbis.
A volta aos jogos teve entrada no Z4 e eliminação vexatória. O Vasco tem perdido pontos importantes no Brasileirão e entrou na zona de rebaixamento na última rodada — é o 17°, com 15 pontos. Não bastasse isso, o time carioca levou 4 a 0 do Del Valle no Equador e amargou o empate por 1 a 1 na volta, caindo ainda nos playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana.
Lances importantes e gols
Perdeu! O Vasco pressionou nos primeiros minutos e teve sua principal chance aos 15. Nuno Moreira recebeu pela esquerda, puxou para a perna direita e cruzou. Rayan apareceu sozinho na linha da pequena área, mas tirou demais e cabeceou à direita do gol defendido por Gabriel Felix.
Rayan abre o placar: 1 a 0. Lucas Piton recebeu lançamento pela esquerda e cruzou rasteiro. Islan falhou ao cortar, e a bola sobrou para Rayan, sozinho, soltar o pé da marca do pênalti e vencer o goleiro Gabriel Felix.
Quase o segundo. Rayan arrancou e saiu cara a cara com Gabriel Felix. Ele tentou driblar o rival, caiu, mas ela sobrou para Nuno Moreira, que chegou chutando travado e mandou para fora.
Não valeu! Brayann recebeu lançamento nas costas da defesa e saiu cara a cara com Léo Jardim. O meia do CSA tocou por baixo do goleiro vascaína, mas teve o gol anulado porque estava impedido no momento do passe.
Coutinho amplia para o Vasco: 2 a 0. Rayan fez jogada pela direita e arriscou chute de muito longe. Gabriel Felix foi mal, espalmou para frente e deixou ela nos pés de Philippe Coutinho, que bateu cruzado e deixou o dele.
Na trave. O Vasco seguiu pressionando e quase fez o terceiro no final do primeiro tempo. A bola foi alçada na área, a defesa cortou para o meio, e ela sobrou para Jair. Livre, o volante dominou e bateu colocado. Ela beijou a trave esquerda e não entrou.
Virou passeio no primeiro tempo: 3 a 0. Piton avançou pela esquerda e tocou para o meio. Tchê Tchê recebeu, deixou Betão para trás com um drible de corpo e bateu firme, cruzado, para fechar a conta do primeiro tempo.
Brayann desconta para o CSA: 3 a 1. O time alagoano voltou com tudo no segundo tempo. Enzo fez jogada pela esquerda, cruzou, e Daniel Baianinho desviou. Ela desviou em Lucas Freitas e saiu em escanteio. Na cobrança, Brayann apareceu no meio da zaga, subiu com estilo e testou firme para descontar.
Quase o segundo! Tiago Marques recebeu passe de Brayann, invadiu a área pela esquerda, levou para o meio e finalizou. A bola passou raspando o travessão de Léo Jardim, que só olhou.
Que vacilo. Gabriel Felix saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Garré. O argentino do Vasco dominou dentro da área e chutou firme. O goleiro se recuperou e espalmou.
Tirou tinta da trave. Brayann teve falta para cobrar próxima à meia-lua. O meia bateu com categoria, fez ela passar pela barreira, mas a curva não foi o suficiente. A bola tirou tinta da trave direita de Léo Jardim.
FICHA TÉCNICA
VASCO 3 x 1 CSA
Data e horário: 7 de agosto de 2025, às 20h (de Brasília)
Competição: Volta das oitavas de final da Copa do Brasil
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols: Rayan (19'/1°T), Philippe Coutinho (30'/1°T), Tchê Tchê (45'/1°T), Brayann (3'/2°T)
Cartões amarelos: Tchê Tchê, Thiago Mendes (VAS), Daniel Baianinho, Camacho (CSA)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (David); Rayan (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (Garré) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho (Léo Costa), Gustavo Nicola e Brayann (Luciano Naninho); Silas (Daniel Baianinho), Guilherme Cachoeira (Marcelinho) e Tiago Marques (Igor Bahia). Técnico: Márcio Fernandes