Vasco terá casa cheia para decisão na Copa do Brasil contra o CSA
O Vasco contará com o apoio massivo de sua torcida na partida contra o CSA, nesta quinta-feira. De acordo com o clube, os ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário, estão esgotados.
No primeiro confronto, as equipes empataram em 0 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Desta maneira, o duelo segue em aberto. Em caso de empate ao final dos 90 minutos, a partida será decidida nos pênaltis.
O clube que avançar às quartas de final conhecerá seu oponente na próxima terça-feira, quando acontece o sorteio da próxima fase.
Além deste duelo, Cruzeiro e CRB também definem mais um classificado para as quartas de final nesta quinta. Corinthians, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Bahia e Athletico-PR já têm suas vagas garantidas.
A bola rola para Vasco e CSA às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, em São Januário.