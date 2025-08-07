Vasco elimina CSA com gol de Coutinho e vai às quartas da Copa do Brasil
Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco recebeu o CSA em São Januário, no Rio de Janeiro, e venceu por 3 a 1, com gols de Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, enquanto Brayyan descontou. Com isso, o time carioca, que empatou a ida, avança às quartas do torneio.
Agora o Vasco aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá encarar na próxima fase. O CSA, por sua vez, se despede da Copa do Brasil.
O jogo
O Vasco começou a partida pressionando o CSA. No entanto, os donos só criaram boa chance aos 14 minutos. Rayan aproveitou cruzamento, mas cabeceou mal, pela linha de fundo. Só que na segunda chance que teve, Rayan abriu o placar aos 19. Lucas Piton cruzou rasteiro e o atacante mandou para a rede.
O Vasco quase ampliou em seguida. Rayan foi lançado na área e tentou passar por Gabriel Félix. A bola ficou com Nuno Moreira, mas o português errou o alvo mesmo sem goleiro. O CSA chegou a balançar a rede com Guilherme Cachoeira, mas o lance foi anulado por impedimento.
O susto não mudou a postura dos cariocas. Tanto que o Vasco chegou ao segundo gol aos 30 minutos. Rayan arriscou de fora da área, Gabriel Félix deu rebote e Coutinho mandou para a rede.
O CSA não conseguia ficar com a bola mesmo com o placar adverso. O Vasco continuava com o domínio do jogo e quase marcou o terceiro aos 37 minutos. Jair finalizou de fora da área e acertou a trave.Nos minutos finais, os cruzmaltinos seguiram com a imposição no confronto e marcaram o terceiro gol aos 45 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Tchê Tchê na área. O volante passou por um defensor e mandou para a rede. Assim, o Vasco foi para o intervalo com a vaga praticamente garantida.
No segundo tempo, o CSA não se deu por vencido no confronto e diminuiu o prejuízo aos três minutos. Brayann aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol.
O gol dos alagoanos foi sentido pela torcida, que deixou de cantar em São Januário. Dentro de campo, o Vasco tratou de manter a posse de bola para impedir que o CSA crescesse na partida. No entanto, os visitantes voltaram a assustar aos 17 minutos. Tiago Marques recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão.
O CSA se manteve no ataque, mas parou na marcação. O Vasco teve chance de ampliar aos 27 minutos. Gabriel Félix saiu errado com a bola e deu no pé de Garré. O meia chutou, mas o goleiro alagoano estava atento para impedir o gol. Em seguida, Vegetti foi lançado na área, mas foi travado no momento da finalização.
Os visitantes seguiram em busca do gol e quase marcaram aos 34 minutos. Brayann cobrou falta com categoria, muito perto do ângulo. O Vasco respondeu em chute de fora da área de Garré que parou em Gabriel Félix.
Nos minutos finais, os donos da seguraram a posse de bola. Com isso, o Vasco impediu uma pressão final do CSA para sair de campo com a classificação diante da torcida.
FICHA TÉCNICA
VASCO-RJ 3 X 1 CSA-AL
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: Quinta-feira, 7 de agosto de 2025
Hora: 20h (de Brasília)
Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)
Cartões amarelos: Tchê Tchê e Thiago Mendes (Vasco); Baianinho e Camacho (CSA)
GOLS
VASCO: Rayan, aos 19min do primeiro tempo; Coutinho, aos 30min do primeiro tempo; Tchê Tchê, aos 45min do primeiro tempo
CSA: Brayann, aos 3min do segundo tempo
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Coutinho (Garré); Rayan (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (David) e Pablo Vegetti
Técnico: Fernando Diniz
CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho (Léo Costa), Gustavo Nicola, Silas (Baianinho) e Brayann (Luciano Naninho); Guilherme Cachoeira (Marcelinho) e Tiago Marques (Igor Bahia)
Técnico: Márcio Fernandes