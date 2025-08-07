Topo

UFC Vegas 109: Com lições da derrota e confiante, Jean Matsumoto busca nocaute

07/08/2025 12h15

Neste sábado (9), pelo card do UFC Vegas 109, Jean Matsumoto volta ao octógono com um objetivo claro: mostrar que sua primeira derrota no MMA profissional serviu como trampolim para uma evolução ainda maior. O brasileiro, que foi superado por Rob Font em uma decisão dividida e controversa no UFC Seattle, garante que o revés o deixou mais maduro e preparado para os desafios da elite do peso-galo (57 kg).

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o lutador de 25 anos revelou que o duelo contra Font - um veterano ranqueado - trouxe não apenas experiência, mas também um novo patamar de autoconfiança. Além disso, o confronto serviu como termômetro para perceber que está pronto para encarar os nomes mais consolidados da categoria.

"Minha experiência mental aumentou muito nessa última luta. Estou muito mais confiante e certo do que eu sou capaz, que era algo na qual eu ainda tinha muita dúvida. Acredito que, para essa luta, eu entro mais maduro, confiante e mais perigoso. Quando olhava para o top 10, eu sempre pensava: 'Os caras são muito bons'. E realmente são. Só que eu estou num nível muito parecido ou igual ao deles", afirmou.

Confiança total

Com o foco renovado, o paulista agora tem pela frente Miles Johns, atleta americano conhecido por sua base sólida no wrestling. Apesar do desafio, ele afirma ter mapeado bem o estilo do oponente e acredita que sua versatilidade será o diferencial no confronto.

"Ele é um cara que joga muito um golpe forte. É um wrestler, mas gosta da trocação franca até começar a apanhar. Depois volta para o wrestling. É um jogo que, dentro do UFC, já estou acostumado. Minhas últimas duas lutas foram assim. Quando eu conseguia colocar meu jogo em pé, tentavam me colocar para baixo, mas mostrei que tenho jiu-jitsu para isso. Acredito que sou melhor do que ele em todas as áreas. A estratégia é fazer bastante fintas, movimentar bastante, fazer ele se perder um pouco e aí ele vai buscar a luta agarrada", explicou.

Confiante na preparação, Matsumoto projeta um desfecho contundente para o combate. O brasileiro acredita que o momento ideal para definir a luta será a partir da metade do confronto, quando espera que o rival se exponha mais.

"Um nocaute no segundo ou terceiro round, que é onde ele vai começar a se expor mais e eu vou colocar o meu jogo em prática", finalizou.

Com 16 vitórias e apenas um revés no cartel, o peso-galo ainda é visto como um dos prospectos mais promissores da divisão. A expectativa é que, caso vença bem neste sábado, se aproxime do radar do top 15 e reafirme seu nome entre os talentos em ascensão da categoria.

