Troféu do SP Open é inspirado no Marco Zero da capital paulista

O Marco Zero, ponto turístico localizado na Praça da Sé, no centro da capital paulista, inspirou a criação do troféu que será entregue à tenista campeã do WTA 250 de São Paulo. O torneio, que marca o retorno do circuito à metrópole após 25 anos, será realizado de 6 a 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, com presença de grandes nomes do tênis nacional e internacional.

A escultura, assinada pelo joalheiro Ara Vartanian, reproduz de forma autoral, vista de cima, a rosa dos ventos gravada no chão do Marco Zero. Na lateral, uma esfera metálica dourada parece flutuar, simulando o instante em que a bola atravessa a rede.

Com cerca de 10 kg, o troféu foi montado manualmente, peça a peça. A base é de madeira jatobá, e a estrutura metálica foi desenvolvida a partir de modelagem digital, impressão 3D e fundição em areia, utilizando materiais como latão, alumínio, aço inoxidável e fios reais de raquete.

"Pensar em uma peça que será passada de mão em mão, de campeã para campeã, por muitos anos, é algo que me emociona. Foi um desafio bonito: criar algo que represente a força da vitória e celebre as mulheres que vão conquistar esse título", afirmou Vartanian, criador da escultura.

Além de Beatriz Haddad Maia, a melhor brasileira no ranking mundial, o SP Open contará com nomes como as medalhistas olímpicas Laura Pigossi e Luisa Stefani, Ingrid Martins, Carolina Meligeni Alves e as jovens promessas Victoria Barros e Nauhany Silva.

A expectativa é receber cerca de 30 mil pessoas ao longo de nove dias de evento, com partidas disputadas em seis quadras - incluindo uma arena principal para 2,5 mil espectadores - e uma área de convivência com opções gastronômicas e ativações.