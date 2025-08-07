Transmissão ao vivo de Vasco x CSA pela Copa do Brasil: veja onde assistir
Vasco e CSA medem forças na noite de hoje, às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
Tudo em aberto no duelo entre Vasco e CSA. Após o empate sem gols no jogo de ida, no Rei Pelé, quem vencer garante vaga nas quartas. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
Vasco tenta reação em meio à crise. O time de Fernando Diniz não vence há quatro rodadas no Brasileirão e voltou à zona de rebaixamento após perder por 3 a 2 para o Mirassol.
CSA busca surpreender no Rio. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas, justamente a mais recente: 2 a 1 sobre o Botafogo-PB.
Vasco x CSA -- Copa do Brasil
- Data e hora: 7 de agosto, às 20h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)