Transmissão ao vivo de João Fonseca x Yunchaokete em Cincinnati: veja onde assistir

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto em 2025 - Mert Alper Dervis /Anadolu via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/08/2025 11h00

João Fonseca estreia hoje (7) no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, contra o chinês Bu Yunchaokete, não antes das 12h (de Brasília).

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca, atual número 49 do ranking da ATP, retorna às quadras após uma eliminação precoce na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto. O brasileiro busca recuperação e, em caso de vitória, enfrentará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º do mundo.

Na estreia, Fonseca encara o chinês Bu Yunchaokete, que ocupa atualmente a 76ª colocação no ranking. O adversário ainda busca seu primeiro título no circuito da ATP e tenta surpreender o jovem brasileiro.

João Fonseca x Bu Yunchaokete -- Masters 1000 de Cincinnati

  • Data e hora: 7 de agosto, não antes das 12h (de Brasília)
  • Local: Cincinnati, Estados Unidos
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

