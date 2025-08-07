Transmissão ao vivo de CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

CRB e Cruzeiro medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro e CRB decidem vaga sem vantagem. O empate no jogo de ida, no Mineirão, deixou o confronto aberto. Quem vencer avança às quartas da Copa do Brasil; nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Raposa chega embalada após vitória fora de casa. A equipe de Leonardo Jardim superou o Botafogo por 2 a 0 no fim de semana e quebrou a sequência ruim no Brasileirão.

CRB vive oscilação na Série B. O time alagoano venceu só uma das últimas cinco partidas e está em 12º lugar. Na rodada passada, perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense.

CRB x Cruzeiro -- Copa do Brasil

Data e hora: 7 de agosto, às 21h (de Brasília)

7 de agosto, às 21h (de Brasília) Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Rei Pelé, em Maceió (AL) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

