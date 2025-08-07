Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Kaio Jorge será um dos titulares do Cruzeiro - Fernando Moreno/AGIF
Kaio Jorge será um dos titulares do Cruzeiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/08/2025 19h30

CRB e Cruzeiro medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Milton Nascimento esclarece ação contra o Cruzeiro: ?Defesa legítima?

Flamengo fica no empate contra o Ceará e vê Cruzeiro colar na liderança

Brasileiro caminha para 2º turno com Fla com 36% de chances de título; veja

Cruzeiro e CRB decidem vaga sem vantagem. O empate no jogo de ida, no Mineirão, deixou o confronto aberto. Quem vencer avança às quartas da Copa do Brasil; nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Raposa chega embalada após vitória fora de casa. A equipe de Leonardo Jardim superou o Botafogo por 2 a 0 no fim de semana e quebrou a sequência ruim no Brasileirão.

CRB vive oscilação na Série B. O time alagoano venceu só uma das últimas cinco partidas e está em 12º lugar. Na rodada passada, perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense.

CRB x Cruzeiro -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 7 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Estacionamento da Arena: Corinthians recebe seis propostas e avalia condições

Jogadoras da WNBA cobram prisão e maior segurança após objetos sexuais serem atirados na quadra

Camisa do São Paulo tem erro em homenagem a Rogério Ceni? Entenda

John rompe negociação com West Ham e segue no Botafogo

Como Vitinho pode ser utilizado no esquema de Dorival Júnior no Corinthians

São Paulo vai à CBF cobrar áudio do VAR durante expulsão de Rafael contra Athletico-PR

Coritiba x Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B

São Paulo pode negociar Lucas Ferreira por R$ 60 mi; Cruzeiro tem interesse

Transmissão ao vivo de CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Bahia lança seu novo terceiro uniforme; veja galeria de fotos

Invicto na Série B pelo Coritiba, Maicon projeta duelo contra a Chapecoense