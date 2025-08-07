Torcedores do Palmeiras penduram faixas nos arredores do Allianz após eliminação: "Cabeça vazia, fralda cheia"

As manifestações dentro do Allianz Parque que antecederam o apito final da derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Corinthians não foram suficientes para os torcedores, que, após a saída do estádio, penduraram faixas ironizando Abel Ferreira, pedindo a saída do treinador e cobrando a diretoria, nos arredores.

Três faixas foram estendidas em estabelecimentos de frente para o estádio, próximo da entrada do clube social. As faixas de cobrança a Abel tem os dizeres "Cabeça vazia, fralda cheia. Time cagão", ironizando o lema do português "cabeça fria, coração quente"

E uma outra, os torcedores são enfáticos "Fora, Abel". Por último, críticas à presidente Leila Pereira e à diretoria do clube "Presidente inexistente, diretoria incompetente".

Torcedores do Palmeias estendem faixas próximo do Allianz em protesto após eliminação na Copa do Brasil

Os protestos dos torcedores estão sendo registrados deste a última terça-feira, quando penduraram, próximo ao CT, faixas com as seguintes frases: "Cabeça quente e faca nos dentes" e "Tem que ter raiva dessa p**** de gambá". Além disso, os torcedores montaram cestas de doces, cobrando raça e vontade dos jogadores: "o que falta para você?", dizia o recado.

Pouco antes do apito final do jogo que decretou a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil com o placar de 3 a 0 no agregado, alguns dos torcedores presentes no estádio, concentrados no setor da Organizada, que é rompida com a diretoria, não poupou e xingou jogadores, diretoria e treinador.]

Após a eliminação, o diretor de futebol Anderson Barros concedeu entrevista coletiva e indicou que Abel Ferreira deve seguir no comando e até mesmo renovar sue vínculo com o Palmeias até dezembro de 2027. Ele entendeu as críticas e disse que é de direito da torcida.

"A nossa torcida tem suas particularidades, é extremamente exigente. Aprendeu a estar sempre disputando títulos. É legítimo o direito de protestar, faz parte do processo, lógico nos seus limites porque não podemos permitir que passe dos limites", disse.