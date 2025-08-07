Topo

Esporte

Torcedores do Palmeiras penduram faixas nos arredores do Allianz após eliminação: "Cabeça vazia, fralda cheia"

07/08/2025 04h00

As manifestações dentro do Allianz Parque que antecederam o apito final da derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Corinthians não foram suficientes para os torcedores, que, após a saída do estádio, penduraram faixas ironizando Abel Ferreira, pedindo a saída do treinador e cobrando a diretoria, nos arredores.

Três faixas foram estendidas em estabelecimentos de frente para o estádio, próximo da entrada do clube social. As faixas de cobrança a Abel tem os dizeres "Cabeça vazia, fralda cheia. Time cagão", ironizando o lema do português "cabeça fria, coração quente"

E uma outra, os torcedores são enfáticos "Fora, Abel". Por último, críticas à presidente Leila Pereira e à diretoria do clube "Presidente inexistente, diretoria incompetente".

Os protestos dos torcedores estão sendo registrados deste a última terça-feira, quando penduraram, próximo ao CT, faixas com as seguintes frases: "Cabeça quente e faca nos dentes" e "Tem que ter raiva dessa p**** de gambá". Além disso, os torcedores montaram cestas de doces, cobrando raça e vontade dos jogadores: "o que falta para você?", dizia o recado.

Pouco antes do apito final do jogo que decretou a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil com o placar de 3 a 0 no agregado, alguns dos torcedores presentes no estádio, concentrados no setor da Organizada, que é rompida com a diretoria, não poupou e xingou jogadores, diretoria e treinador.]

Após a eliminação, o diretor de futebol Anderson Barros concedeu entrevista coletiva e indicou que Abel Ferreira deve seguir no comando e até mesmo renovar sue vínculo com o Palmeias até dezembro de 2027. Ele entendeu as críticas e disse que é de direito da torcida.

"A nossa torcida tem suas particularidades, é extremamente exigente. Aprendeu a estar sempre disputando títulos. É legítimo o direito de protestar, faz parte do processo, lógico nos seus limites porque não podemos permitir que passe dos limites", disse.

