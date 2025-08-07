Ter Stegen perde faixa de capitão após polêmica no Barcelona

O Barcelona anunciou nesta terça-feira que Marc-André ter Stegen não é mais capitão da equipe. A punição se deveu ao fato de o goleiro ter se recusado a assinar um relatório médico para que o clube pudesse inscrever outro jogador da posição para a disputa de La Liga.

O clube esclareceu que a decisão foi acordada com a direção esportiva e com a comissão técnica de Hansi Flick. Ronald Araújo, vice-capitão, assumirá o cargo.

Segundo o site espanhol Mundo Desportivo, o Barcelona busca resolver essa questão antes do Troféu Joan Gamper, que acontece no dia 10 de agosto. O clube considera que não pode ter como capitão um jogador que tem um processo disciplinar em aberto.

Entenda o caso

De acordo com o regulamento de La Liga, um clube poderá utilizar 80% do orçamento destinado a um jogador lesionado para contratar uma reposição, caso o problema físico desse atleta requeira uma recuperação de cinco meses ou mais.

Na temporada passada, por exemplo, o Barcelona conseguiu contratar Dani Olmo graças à lesão de Andreas Christensen, cuja recuperação levaria um tempo superior ao mínimo previsto no regulamento.

A abertura do processo vem depois de o alemão se recusar a assinar um relatório sobre sua lesão na lombar que seria enviado ao Comitê Médico de LaLiga. Com isso, a equipe espanhola considera que o jogador estaria agindo de má-fé, inviabilizando a inscrição de um novo goleiro.

Com a permissão de LaLiga, os clubes podem abater parte do salário de atletas com graves lesões. Os jogadores continuam recebendo normalmente, mas os valores não entram na conta de gastos do Fair Play Financeiro.

Para isso, uma junta médica precisa analisar os exames do atleta em questão, determinando o tempo de recuperação necessário.