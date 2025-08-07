Tchê Tchê destaca boa atuação do Vasco em classificação na Copa do Brasil

O Vasco confirmou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira após vencer o CSA por 3 a 1, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas da competição. Autor de um dos gols do triunfo, o volante Tchê Tchê destacou que a equipe conseguiu aliar a boa atuação com o resultado positivo.

"Não sei se alívio é a palavra. A gente vem trabalhando muito. Não sei se vínhamos jogando mal, mas os resultados não estavam vindo. Hoje, nos comprometemos não só em ganhar, como em fazer uma boa atuação. O primeiro tempo foi isso. Espero que para frente possamos dar alegria para a torcida", afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV.

??? ???????! ??? ? O GIGANTE DA COLINA VENCE O CSA (AL) E AVANÇA NA COPA DO BRASIL! ? RAYAN

? COUTINHO

? TCHÊ TCHÊ

Tchê Tchê também minimizou a queda de rendimento do Vasco no segundo tempo após abrir 3 a 0 na etapa inicial.

"Acho que não relaxamos. Eles apertaram um pouco mais a corda. Eles vieram para cima e fizeram o gol na bola parada. Depois disso, acho que controlamos bem. Saímos felizes pela classificação", finalizou.

O adversário do Vasco será definido através de sorteio a ser realizado pela CBF, que acontece na próxima quarta-feira, às 10 horas (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.