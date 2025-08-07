SPFC: Queda na Copa do Brasil está na conta do árbitro? Colunistas debatem

A arbitragem é a maior responsável pela eliminação do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Athletico Paranaense? No Fim de Papo, Juca Kfouri e Rodrigo Mattos debateram.

Um lance polêmico marcou a partida. Aos 3 minutos, o goleiro Rafael, do São Paulo, foi expulso por uma falta fora da área.

Com um a menos durante praticamente toda a partida, o time tricolor foi derrotado por 1 a 0 no tempo normal, resultado que levou a decisão para os pênaltis, que terminaram com triunfo por 3 a 0 dos paranaenses.

Mattos: Perder três pênaltis é demais

[A arbitragem teve um grande peso], mas o São Paulo bater três pênaltis e errar os três? É um pouco demais.

Rodrigo Mattos

Juca: Arbitragem teve grande peso

O Jandrei falhou no gol e depois teve duas saídas enlouquecidas do gol, para salvar uma bola e repor outra. [...] Não vi o toque no Rafael. [...] Então acho que a arbitragem teve grande peso porque o São Paulo ficou com 10 jogadores aos 3 minutos - e sem o goleiro titular.

Juca Kfouri

