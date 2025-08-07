SPFC: Crespo errou ao pôr titulares na Copa do Brasil? Comentaristas opinam

Depois de colocar um time misto no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Athletico Paranaense, no Morumbis, Hernán Crespo escalou o São Paulo praticamente com força máxima na volta, em Curitiba. Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira debateram se o técnico argentino errou na estratégia.

Mesmo com os titulares em campo - com exceção de Marcos Antônio -, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 na Arena da Baixada, e acabou eliminado na decisão por pênaltis - 3 a 0 para os donos da casa.

Além disso, o zagueiro Arboleda saiu de campo lesionado, e deve ser desfalque por pelo menos três semanas.

Arnaldo: Copa do Brasil deveria ser competição para garotos

Com um elenco desse, sem investimento, a Copa do Brasil deveria ser, desde o primeiro jogo, contra o Náutico no Morumbis, um campeonato para garotos - como era o Expressinho na Conmebol. E dane-se. Se passar, vai passando, pode até ser campeão.

O que acontece? o São Paulo joga os dois jogos contra o Náutico com o time principal e estoura o Marcos Antônio em um e o Oscar no outro. E jogou uma parte com misto contra o Athletico - acho que o Crespo acertou - e na volta, com um pouco mais de folga no Brasileiro, vai com tudo para se classificar - e estoura o zagueiro.

Arnaldo Ribeiro

Renan Teixeira: São Paulo vai ter que improvisar na Libertadores

Não era melhor ter testado uma improvisação agora, contra o Athletico Paranaense? Agora vai ter que fazer isso contra o Atlético Nacional [na Libertadores]. [...] Odeio dizer isso, mas nós avisamos.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo