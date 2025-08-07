Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja dia e horário

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira, às 11h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Seis times já estão garantidos nas quartas de final. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense.

Mais dois classificados serão conhecidos hoje. O Vasco recebe o CSA, e o Cruzeiro visita o CRB. Os dois jogos de ida foram 0 a 0.

Calendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Entidade fará dois sorteios na terça. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

27 de agosto e 11 de setembro; Semifinais: 5 e 19 de outubro;

5 e 19 de outubro; Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil