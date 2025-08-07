Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja dia e horário
Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira, às 11h30 (de Brasília).
O que aconteceu
Seis times já estão garantidos nas quartas de final. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense.
Mais dois classificados serão conhecidos hoje. O Vasco recebe o CSA, e o Cruzeiro visita o CRB. Os dois jogos de ida foram 0 a 0.
Calendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.
Entidade fará dois sorteios na terça. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.
Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro.
Premiação da Copa do Brasil
- Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
- Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
- Vice-campeão - R$ 33 milhões
- Campeão - R$ 77,1 milhões