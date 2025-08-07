Topo

Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja dia e horário

Taça (troféu) da Copa do Brasil Imagem: Divulgação/CBF
Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 11h50

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão definidos na próxima terça-feira, às 11h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Seis times já estão garantidos nas quartas de final. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense.

Mais dois classificados serão conhecidos hoje. O Vasco recebe o CSA, e o Cruzeiro visita o CRB. Os dois jogos de ida foram 0 a 0.

Calendário das quartas de final está definido. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Entidade fará dois sorteios na terça. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

  • Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
  • Vice-campeão - R$ 33 milhões
  • Campeão - R$ 77,1 milhões

