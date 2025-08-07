Topo

Esporte

OPINIÃO

Sem crise? Colunistas avaliam consequências da eliminação do Flamengo

do UOL

Colaboração para o UOL

07/08/2025 01h33

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, o Flamengo não entra em crise, analisaram Rodrigo Mattos e PVC, no Fim de Papo.

Os colunistas apontaram que as circunstâncias da eliminação do Flamengo - vencendo um dos jogos - e o fato de o time ter usado reservas na competição mitigam o impacto da queda.

A equipe rubro-negra venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, devolvendo a derrota do Maracanã, resultado que levou a decisão para os pênaltis, em que o Galo fez 4 a 3 e garantiu vaga nas quartas.

Mattos: Peso da eliminação é diferente da queda do Palmeiras

Para o Flamengo, comparando com o Palmeiras, é uma derrota muito menos traumática. Primeiro, porque perdeu nos pênaltis - perdeu uma e ganhou uma. É outra circunstância técnica. E segundo porque não estava priorizando isso. Então, dá um peso diferente ao jogo. [...] Embora a eliminação seja igual, sai com outro clima para o Brasileiro.
Rodrigo Mattos

PVC: O Flamengo não sai em crise

Tem um peso diferente. O Flamengo fez uma boa partida, ganhou o jogo, não sai em crise. [...] O Flamengo fez uma boa partida, ganhou o jogo, decidiu nos pênaltis e perdeu com um pênalti do Wallace Yan, que é um jovem.
Paulo Vinícius Coelho

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

