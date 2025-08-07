Topo

Seabra elogia jogadores do Bragantino e dispara contra arbitragem: "Falta transparência"

07/08/2025 09h48

O RB Bragantino está eliminado da Copa do Brasil. Nesta quarta, o Massa Bruta foi novamente derrotado pelo Botafogo, desta vez por 1 a 0, e deu adeus á competição nacional. Apesar do resultado ruim, o técnico Fernando Seabra elogiou os jogadores que foram a campo em Bragança Paulista.

"Os jogadores que colocamos em campo, era o que entendíamos o esquema em que podíamos competir. Eram o que estavam mais frescos e que podiam colocar intensidade no jogo. Pode dizer que estou muito orgulhoso do trabalho que foi feito pelos jogadores e pela comissão feita. Mudamos nossa estrutura, fizeram um primeiro tempo excelente. Precisávamos vencer e dobramos a aposta", analisou Seabra.

Arbitragem criticada

Em seguida, Seabra criticou a arbitragem na noite desta quarta-feira. Com dez minutos de jogo, o Bragantino chegou a abrir o placar, mas a equipe paulista teve seu tento anulado após o VAR indicar impedimento. Para o treinador, a imagem é inconclusiva e prejudicou o Massa Bruta.

"As decisões de arbitragem acabaram condicionando o jogo. Temos a imagem do lance e no nosso sistema não existe impedimento, o Alex Telles dá condição. A imagem que foi ao telão a bola está coberta e é totalmente inconclusiva. Este tipo de marcação é um desserviço ao futebol. Não existe transparência", disparou o treinador.

Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Agora o Bragantino foca suas atenções ao Brasileirão. Neste sábado, o Massa Bruta recebe o Internacional, às 18h30 (de Brasília), novamente em Bragança.

