São Paulo volta a ser assombrado por pênaltis em queda na Copa do Brasil; veja aproveitamento recente

O São Paulo voltou a ser assombrado por uma disputa de pênaltis na derrota para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Tricolor não converteu nenhuma cobrança e foi derrotado por 3 a 0.

Essa não é a primeira vez que o São Paulo caiu nas penalidades. No recorte recente dos últimos dois anos, a equipe tricolor esteve envolvida em outras seis disputas por pênaltis, o que levou a algumas eliminações que alguns torcedores não gostam de relembrar.

Somando a queda na Copa do Brasil na última quarta-feira, o São Paulo esteve envolvido em sete disputas de pênaltis desde o início de 2023. Dessas, o Tricolor saiu vitorioso em apenas duas, perdendo as outras cinco - o que totaliza um aproveitamento de 28,57%.

No início de 2023, por exemplo, o São Paulo de Rogério Ceni enfrentou o Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ainda que com Rafael no gol, o time são-paulino foi superado por 6 a 5 e se despediu da competição. O adversário, por sua vez, foi vice-campeão da edição.

Em sequência, porém, o Tricolor se redimiu com uma importante vitória nos pênaltis na Copa do Brasil. Coincidentemente no duelo de volta das oitavas de final, a equipe do então técnico Dorival Júnior venceu o Sport, no Morumbis, por 5 a 3. Aos que não se recordam, o São Paulo sagrou-se campeão inédito do torneio naquele ano.

Ainda em 2023, o São Paulo passou pelo trauma da eliminação nas penalidades máximas mais uma vez. A um passo da final da Copa Sul-Americana, o Tricolor deu adeus à competição ao perder nos pênaltis para a LDU-EQU, por 5 a 4, jogando em casa.

O ano de 2024 indicou que o panorama poderia mudar para o São Paulo, que ergueu a Supercopa do Brasil em cima do rival Palmeiras justamente nos pênaltis. O time contou com brilho de Rafael, que defendeu duas cobranças e foi fundamental na conquista.

A partir daí, o São Paulo disputou outras três vagas nos pênaltis, mas não conseguiu avançar em nenhuma das ocasiões. Em 2024, perdeu para o Novorizontino por 5 a 4, no Morumbis, nas quartas do Paulista. Depois, foi eliminado nas quartas da Libertadores pelo Botafogo, perdendo por 5 a 4, também em casa.

Agora, o Tricolor voltou a amargar uma eliminação nos pênaltis, dessa vez contra o Athletico-PR. A decisão do classificado encaminhou-se às penalidades após o empate em 2 a 2 no placar agregado - Esquivel marcou para o Athletico-PR na Arena da Baixada.

Em coletiva após a partida, o técnico Hernán Crespo reconheceu que o São Paulo "pode e deve" trabalhar mais as cobranças de pênaltis, mas que a eliminação tratou-se de uma situação "muito particular". A equipe jogou toda a partida com um a menos devido à expulsão precoce do goleiro Rafael, aos três minutos de partida.

Em razão da expulsão de Rafael, Jandrei precisou entrar em campo. O goleiro foi pouco acionado ao longo dos 90 minutos, mas não foi bem nos pênaltis. Ele pulou para o mesmo lado - esquerdo - em todas as cobranças e ainda desperdiçou a cobrança que poderia recolocar o Tricolor na disputa, mas levou à eliminação.

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo recolhe os cacos e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. O Tricolor retorna aos gramados neste sábado, quando encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada.

Relembre as disputas de pênaltis do São Paulo desde 2023:

São Paulo 0 (5) x (6) 0 Água Santa - Quartas de final do Paulistão 2023

São Paulo 1 (5) x (3) 3 Sport - Oitavas de final da Copa do Brasil 2023

São Paulo 1 (4) x (5) LDU - Quartas de final da Sul-Americana 2023

Palmeiras 0 (2) x (4) 0 São Paulo - Final Supercopa do Brasil 2024

São Paulo 0 (4) x (5) 0 Novorizontino - Quartas de final do Paulistão 2024

São Paulo 1 (4) x (5) 1 Botafogo - Quartas de final da Libertadores 2024

Athletico-PR 1 (3) x (0) 0 São Paulo - Oitavas de final da Copa do Brasil 2025