São Paulo protesta contra arbitragem na CBF e quer acesso ao áudio do VAR

O São Paulo protocolou um ofício na CBF reclamando da arbitragem e pedindo acesso ao áudio do VAR no lance da expulsão de Rafael na eliminação para o Athletico-PR, na Ligga Arena, na Copa do Brasil, informou o repórter Eder Traskini no De Primeira.

Segundo o repórter, o Tricolor se sente lesado na expulsão do goleiro e em outros lances da partida, que acabou com vitória simples e classificação nos pênaltis do Furacão.

A informação é que o São Paulo está protocolando um ofício na CBF contra a arbitragem de ontem e não só sobre a expulsão do Rafael, mas sobre os critérios desiguais disciplinares durante a partida e os acréscimos excessivos.

O São Paulo faz o pedido para ouvir o áudio do VAR no lance do Rafael. Esse é o ofício que o São Paulo está protocolando na CBF contra a atuação do árbitro.

Ele conseguiu irritar os jogadores do Athletico e do São Paulo. A arbitragem, principalmente no primeiro tempo, foi bem ruim.

Eder Traskini

Apesar da polêmica gerada pela expulsão (que aconteceu aos quatro minutos de jogo), a CBF não pretende divulgar o áudio do lance.

