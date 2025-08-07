Topo

São Paulo pode negociar Lucas Ferreira por R$ 60 mi; Cruzeiro tem interesse

Tricolor tem duas propostas do exterior e uma do time mineiro pelo meia-atacante - Marcello Zambrana/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 19h38

O São Paulo decidiu abrir conversas e negociar o meia-atacante Lucas Ferreira.

O que aconteceu

O Tricolor tem duas propostas do exterior e uma do Cruzeiro por Lucas Ferreira. O clube tem conversas em andamento com os interessados.

O UOL apurou que as ofertas estão na casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). A oferta do Cruzeiro é mais baixa.

A preferência do Tricolor é vender o atleta ao exterior. Como publicou o GE, o Shakhtar é um dos interessados.

Em dificuldade financeira, o São Paulo entende que precisa negociar mais um jogador após a eliminação precoce na Copa do Brasil. O time projetava chegar até as quartas e faturar mais R$ 14 milhões.

