São Paulo goleia o Ituano em Cotia e conquista a Copa New Balance sub-17

O São Paulo é campeão da Copa New Balance sub-17. Na manhã desta quinta-feira, o Tricolor coroou uma campanha impecável com uma goleada por 5 a 1 sobre o Ituano, no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Os gols da vitória foram marcados por Tiago Santos, Camerro, Leonan, Bezerra e Victor Eduardo, em mais uma exibição dominante da equipe dirigida por Rafael Alan.

A conquista veio de forma incontestável. Com 100% de aproveitamento, o São Paulo venceu os três jogos que disputou no torneio de pontos corridos. Na estreia, bateu o Stuttgart, da Alemanha, por 2 a 0, com gols de Tiago Santos e João Costa. Na sequência, atropelou o Desportivo Brasil por 4 a 0 ? desta vez com Victor Eduardo balançando as redes duas vezes, além de Vitão e Pedro Ribeiro.

Na partida decisiva contra o Ituano, o São Paulo rapidamente impôs seu estilo de jogo. Com boa presença ofensiva, o time construiu o placar com autoridade e distribuiu bem os gols entre os atletas. O técnico Rafael Alan aproveitou o duelo para rodar o elenco, realizando oito substituições ao longo da partida.

Enquanto celebra o título, o time sub-17 mantém o foco nas outras competições do calendário. O grupo segue em disputa tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista da categoria, acumulando ritmo e rodagem ao longo da temporada.