São Paulo confirma mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Vitória

07/08/2025 21h41

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira que mais de 20 mil ingressos para o jogo contra o Vitória já foram vendidos. O duelo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores ainda podem adquirir as entradas para o embate através do site oficial de comercialização de ingressos do clube. O preço dos bilhetes segue sendo o mesmo cobrado nos últimos jogos, variando de R$ 25,00 a R$ 200,00. Já o preço do ingresso no camarote corporativo reduziu de R$ 400,00 (valor cobrado contra o Athletico-PR) para R$ 300,00.

O São Paulo procura alcançar o quarto jogo seguido com mais de 40 mil pessoas no Morumbis. A meta foi atingida nas vitórias sobre Corinthians, Fluminense e Athletico-PR.

Após a eliminação nos pênaltis para o Athletico-PR na Copa do Brasil, o São Paulo busca manter a boa fase no Brasileirão: são quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas. A equipe de Hernán Crespo é a oitava colocada, com 25 pontos, e tenta se aproximar do G6.

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, no Morumbis, a partir das 18h30 (de Brasília).

