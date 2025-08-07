São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Atlético Nacional no Morumbis
Após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo já volta suas atenções para o próximo desafio decisivo: o confronto diante do Atlético Nacional. E os torcedores já podem se preparar - o clube abriu oficialmente a venda de ingressos para o jogo pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis.
O duelo de volta acontece no dia 19 de agosto, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Tricolor tem mais três compromissos: Vitória (em casa/Brasileirão), Atlético Nacinal (fora de casa/ida das oitavas da Libertadores) e Sport (fora de casa/Brasileirão).
As vendas de ingressos para o confronto serão feitas exclusivamente pela internet, no site spfcticket.net. Sócios-torcedores terão prioridade, com início escalonado a partir desta quinta-feira, conforme o nível de fidelidade. Já o público geral poderá comprar a partir das 10h do dia 15.
Os preços variam de acordo com o setor escolhido. Nas arquibancadas, os valores vão de R$ 75 (R$ 37,50 a meia, no setor popular Norte Oreo) até R$ 150 (R$ 75 a meia). Já nas cadeiras superiores, os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 400, dependendo da localização. As cadeiras térreas têm preço único de R$ 250 (R$ 125 a meia), tanto no setor Leste quanto no Oeste.O Camarote Corporativo do clube será vendido por R$ 500, entre os dias 15 e 19 de agosto, também online. Os demais camarotes, incluindo o Camarote dos Ídolos, devem ser adquiridos diretamente com os responsáveis.
Associados do clube terão direito a ingressos no setor Superior Sul Premium (Diamante Negro), ao custo de R$ 125 (meia), a partir do dia 15.
Veja o preço dos ingressos para a partida de volta das oitavas da Libertadores:
- Arquibancadas
Norte Oreo (Setor Popular): R$ 75 / R$ 37,50 (meia)
Sul Diamante Negro: R$ 100 / R$ 50 (meia)
Leste Lacta: R$ 150 / R$ 75 (meia)
Oeste Ouro Branco: R$ 150 / R$ 75 (meia)
- Cadeiras Superiores
Norte Oreo: R$ 100 / R$ 50 (meia)
Sul Diamante Negro: R$ 250 / R$ 125 (meia)
Especial Leste Lacta: R$ 400 / R$ 200 (meia)
Especial Oeste Ouro Branco: R$ 400 / R$ 200 (meia)
- Cadeiras Térreas
Leste Lacta: R$ 250 / R$ 125 (meia)
Oeste Ouro Branco: R$ 250 / R$ 125 (meia)
- Camarotes
Camarote Corporativo SPFC: R$ 500 (venda entre 15/08 e 19/08)
- Cadeiras Cativas (Leste ou Oeste)
R$ 75 (exclusiva para titulares com semestralidades em dia)
- Associados do Clube
Cadeira Superior Sul Premium (Diamante Negro): R$ 125 (meia)
- Pessoa com Deficiência (PCD)
Ingresso PCD: R$ 1 (valor simbólico para viabilizar transação online)
- Acompanhante: R$ 75
- Torcida Visitante
Arquibancada Visitante: R$ 150