Topo

Esporte

São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Atlético Nacional no Morumbis

07/08/2025 14h32

Após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo já volta suas atenções para o próximo desafio decisivo: o confronto diante do Atlético Nacional. E os torcedores já podem se preparar - o clube abriu oficialmente a venda de ingressos para o jogo pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis.

O duelo de volta acontece no dia 19 de agosto, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Tricolor tem mais três compromissos: Vitória (em casa/Brasileirão), Atlético Nacinal (fora de casa/ida das oitavas da Libertadores) e Sport (fora de casa/Brasileirão).

As vendas de ingressos para o confronto serão feitas exclusivamente pela internet, no site spfcticket.net. Sócios-torcedores terão prioridade, com início escalonado a partir desta quinta-feira, conforme o nível de fidelidade. Já o público geral poderá comprar a partir das 10h do dia 15.

Os preços variam de acordo com o setor escolhido. Nas arquibancadas, os valores vão de R$ 75 (R$ 37,50 a meia, no setor popular Norte Oreo) até R$ 150 (R$ 75 a meia). Já nas cadeiras superiores, os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 400, dependendo da localização. As cadeiras térreas têm preço único de R$ 250 (R$ 125 a meia), tanto no setor Leste quanto no Oeste.

O Camarote Corporativo do clube será vendido por R$ 500, entre os dias 15 e 19 de agosto, também online. Os demais camarotes, incluindo o Camarote dos Ídolos, devem ser adquiridos diretamente com os responsáveis.

Associados do clube terão direito a ingressos no setor Superior Sul Premium (Diamante Negro), ao custo de R$ 125 (meia), a partir do dia 15.

Veja o preço dos ingressos para a partida de volta das oitavas da Libertadores:

  • Arquibancadas

    Norte Oreo (Setor Popular): R$ 75 / R$ 37,50 (meia)

    Sul Diamante Negro: R$ 100 / R$ 50 (meia)

    Leste Lacta: R$ 150 / R$ 75 (meia)

    Oeste Ouro Branco: R$ 150 / R$ 75 (meia)

  • Cadeiras Superiores

    Norte Oreo: R$ 100 / R$ 50 (meia)

    Sul Diamante Negro: R$ 250 / R$ 125 (meia)

    Especial Leste Lacta: R$ 400 / R$ 200 (meia)

    Especial Oeste Ouro Branco: R$ 400 / R$ 200 (meia)

  • Cadeiras Térreas

    Leste Lacta: R$ 250 / R$ 125 (meia)

    Oeste Ouro Branco: R$ 250 / R$ 125 (meia)

  • Camarotes

    Camarote Corporativo SPFC: R$ 500 (venda entre 15/08 e 19/08)

  • Cadeiras Cativas (Leste ou Oeste)

    R$ 75 (exclusiva para titulares com semestralidades em dia)

  • Associados do Clube

    Cadeira Superior Sul Premium (Diamante Negro): R$ 125 (meia)

  • Pessoa com Deficiência (PCD)

    Ingresso PCD: R$ 1 (valor simbólico para viabilizar transação online)

  • Acompanhante: R$ 75

  • Torcida Visitante

    Arquibancada Visitante: R$ 150

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Lucas treina sem restrições e pode reforçar o São Paulo contra o Vitória

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

Palmeiras: Abel ficou chateado com xingamentos da torcida, diz Latif

Surfe: Italo Ferreira domina estreia em Teahupoo e avança direto às oitavas

Maresca compara Estêvão a Palmer no Chelsea, mas avisa: 'Vamos dar tempo e não pressioná-lo'

Diego Lima explica presença de Charles Do Bronx no UFC Rio: "Pedido 100% dele"

Arboleda tem lesão na coxa esquerda constatada e vira baixa no São Paulo

Onde vai passar Vasco x CSA pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Rafael Fiziev esbanja empolgação com luta contra Charles Do Bronx no UFC Rio

Fonseca supera 'nervosismo das estreias' e vence no modo sobrevivência

São Paulo goleia o Ituano em Cotia e conquista a Copa New Balance sub-17