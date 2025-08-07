São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Atlético Nacional no Morumbis

Após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo já volta suas atenções para o próximo desafio decisivo: o confronto diante do Atlético Nacional. E os torcedores já podem se preparar - o clube abriu oficialmente a venda de ingressos para o jogo pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis.

O duelo de volta acontece no dia 19 de agosto, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Tricolor tem mais três compromissos: Vitória (em casa/Brasileirão), Atlético Nacinal (fora de casa/ida das oitavas da Libertadores) e Sport (fora de casa/Brasileirão).

As vendas de ingressos para o confronto serão feitas exclusivamente pela internet, no site spfcticket.net. Sócios-torcedores terão prioridade, com início escalonado a partir desta quinta-feira, conforme o nível de fidelidade. Já o público geral poderá comprar a partir das 10h do dia 15.

Os preços variam de acordo com o setor escolhido. Nas arquibancadas, os valores vão de R$ 75 (R$ 37,50 a meia, no setor popular Norte Oreo) até R$ 150 (R$ 75 a meia). Já nas cadeiras superiores, os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 400, dependendo da localização. As cadeiras térreas têm preço único de R$ 250 (R$ 125 a meia), tanto no setor Leste quanto no Oeste.

Sócios torcedores com 7 estrelas no rating estão com vendas liberadas para o jogo decisivo na CONMEBOL Libertadores!

O Camarote Corporativo do clube será vendido por R$ 500, entre os dias 15 e 19 de agosto, também online. Os demais camarotes, incluindo o Camarote dos Ídolos, devem ser adquiridos diretamente com os responsáveis.

Associados do clube terão direito a ingressos no setor Superior Sul Premium (Diamante Negro), ao custo de R$ 125 (meia), a partir do dia 15.

