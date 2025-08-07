Topo

Santos volta a marcar três gols como mandante desde fevereiro

07/08/2025 05h00

O Santos voltou a aplicar três gols como mandante após um longo intervalo. O feito, registrado na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude nesta segunda-feira (4), no Morumbis, não acontecia desde 19 de fevereiro, quando o Peixe superou o Noroeste por 3 a 0 pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, Thaciano, Tiquinho e Guilherme foram os artilheiros do confronto.

O jejum foi encerrado com brilho de Neymar, autor de dois gols, e de Barreal, que também deixou o dele. Com o resultado, o Santos quebrou uma sequência de três jogos sem vencer e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, chegando aos 18 pontos e subindo para a 15ª colocação.

Desde o duelo diante do Noroeste foram nove partidas como mandante e nenhuma com três ou mais gols feitos. No período, o Peixe triunfou sobre o Red Bull Bragantino (3 a 0), Atlético-MG (2 a 0) e Flamengo (1 a 0). Além disso, foram três derrotas e três empates.

No Campeonato Brasileiro, o Santos tem apenas a 17ª melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro e busca aumentar os números no quesito. O Alvinegro Praiano somou 11 pontos em oito jogos, com três vitórias, três revezes e dois empates.

O próximo compromisso, porém, é fora de casa. O Santos enfrenta o Cruzeiro, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após isso, o Peixe recebe o Vasco, no Morumbis, no dia 17, domingo, pela abertura do returno, às 16h.

