Santos perde para o América-MG e se despede da Copa do Brasil feminina

O Santos deu adeus à Copa do Brasil feminina ainda na terceira fase. Na tarde desta quinta-feira, as Sereias da Vila foram eliminadas da competição ao perderem para o América-MG, por 1 a 0, na Arena Independência. Sassá marcou o gol que selou a derrota da equipe santista.

Com o resultado, o Santos se despediu do torneio de mata-mata. Agora, o Peixe terá pela frente a disputa do Campeonato Paulista e das fases finais da Série A2 do Brasileirão feminino. Do outro lado, o América-MG avançou às oitavas de final da Copa do Brasil.

O América-MG, agora, aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O evento está previsto para acontecer nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Eliminado da Copa do Brasil, o Santos retorna aos gramados para uma nova decisão. As Sereias da Vila visitam o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal da Série A2 do Brasileiro feminino. A bola rola nesta segunda-feira, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O jogo

O primeiro tempo foi bastante aberto na Arena Independência. Tanto Santos como América-MG tiveram grandes oportunidades de abrir o placar. No entanto, as goleiras foram bastante exigidas e também fizeram boas defesas, mantendo o placar empatado até o intervalo.

Aos seis minutos do segundo tempo, o América-MG abriu o placar. Após disputa na entrada da área, a bola sobrou com Sassá. A jogadora bateu colocado, de primeira, e marcou um bonito gol na Arena Independência.

Depois de sofrer o gol, o Santos passou a controlar mais a bola e tentou levar perigo ao gol do América-MG, mas não conseguiu empatar o duelo. Assim, as Sereias da Vila acabaram eliminadas.