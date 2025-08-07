Santos anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Vasco no Morumbis

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Vasco, que será disputada no Morumbis. A bola rola no próximo dia 17 de agosto (domingo), às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores que tiverem interesse em assistir ao jogo diretamente do estádio na capital paulista devem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda geral de ingressos foi iniciada ainda na tarde da última quarta-feira e segue liberada.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 170,00 e R$ 350,00. A entrada mais barata é para a Arquibancada Norte, enquanto o bilhete mais caro é na Cadeira Especial Oeste.

MAIS DE 2??0?? MIL INGRESSOS VENDIDOS! Já somos mais de 20 mil santistas garantidos no MorumBis para o #SANxVAS! ???? ?? Garanta seu ingresso em https://t.co/3Kkb3KDoDY ?? O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores. pic.twitter.com/uuw1yWNGIZ ? Santos FC (@SantosFC) August 7, 2025

Este será o segundo jogo do Santos no Morumbis. O duelo faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três partidas do Peixe serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor terá o direito de mandar três embates no litoral paulista.

Na última segunda-feira, em seu primeiro jogo do ano como mandante no Morumbis, o Santos venceu o Juventude, por 3 a 1, com dois gols de Neymar e um de Barreal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida santista representou e colocou 37 mil pessoas no estádio.

Antes de encarar o Vasco, porém, o Santos terá pela frente o Cruzeiro neste domingo, às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada da Série A. O Peixe ocupa a 15ª posição, com 18 pontos. Por outro lado, a Raposa é a vice-líder da competição, com 37 pontos conquistados.