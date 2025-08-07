Topo

Roger assume responsabilidade por eliminação e protege Ronaldo após falha

07/08/2025 09h01

O Internacional lutou, mas não conseguiu avançar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, e foi eliminado na competição nacional. O técnico Roger Machado assumiu a total responsabilidade pela eliminação no torneio.

"A responsabilidade total minha. Os jogadores que não indiquei foram aprovados pela comissão técnica, dentro da política de contratações do Internacional. 100% de responsabilidade minha, sempre. Os erros e acertos vão acontecer, ponto", disse Roger.

Proteção para Ronaldo

Nesta quarta, o Inter saiu novamente atrás do placar, após uma falha do volante Ronaldo. Na coletiva, Roger novamente puxou a responsabilidade para si e protegeu o atleta colorado.

"Aconteceu um erro individual, infelizmente, não só nesse jogo. Responsabilidade é sempre do coletivo. No mínimo, responsabilidade do treinador de ter colocado a campo. Tenho minha responsabilidade, com certeza, sobre a contratação dos atletas. Se eles não conseguem jogar, parte da responsabilidade é do treinador, mas também individual. Jogadores se cobram muito por isso", disse Roger Machado.

Ricardo Duarte / Internacional

Eliminado da Copa do Brasil, o Internacional ainda está vivo na Copa Libertadores, onde enfrentará o Flamengo nas oitavas de final. Pelo Brasileirão, a equipe gaúcha volta a campo neste sábado para enfrentar o Bragantino, fora de casa, às 18h30 (de Brasília).

