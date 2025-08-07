Resultados e mudança de postura de técnico do sub-20 incomodam diretoria do São Paulo

A diretoria do São Paulo está insatisfeita com o trabalho do técnico Allan Barcellos, do sub-20. A conduta do treinador e os resultados recentes da equipe frustraram a alta cúpula tricolor, que tem lidado com uma queda considerável de desempenho após a conquista da Copinha no início do ano.

Recentemente o São Paulo foi eliminado do Campeonato Brasileiro sub-20, terminando a primeira fase em décimo lugar - apenas os oito primeiros se classificaram para o mata-mata. Já na última quarta-feira o Tricolor foi derrotado pelo XV de Piracicaba no Paulistão da categoria.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, internamente há quem acredite que a importante conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior tenha elevado Allan Barcellos a um patamar no qual o profissional não tem conseguido se manter nos últimos tempos.

A valorização profissional mediante a bons resultados é entendível, mas há relatos de que exigências por parte de Allan Barcellos passaram a fazer parte das conversas entre o treinador e a alta cúpula de Cotia, como aumento salarial e condições para que sua família pudesse viajar para São Paulo.

O comportamento de Allan Barcellos com alguns jogadores do sub-20 também desagradou a diretoria são-paulina, com episódios em que ele teria desmerecido certos atletas publicamente.

O interesse de outros clubes no trabalho de Allan Barcellos pode ter influenciado no suposto comportamento do treinador. Clubes como Atlético-MG e Santos sondaram o profissional, que preferiu seguir no São Paulo visando um projeto a longo prazo.

A avaliação da diretoria é de que o São Paulo poderia ter se classificado tranquilamente para a próxima fase do Campeonato Brasileiro sub-20, não fossem alguns tropeços indefensáveis, como os empates com Atlético-GO e Internacional, ambos rebaixados, em Cotia, a goleada para o Vasco, por 4 a 1, no Rio, a derrota para o Santos mesmo contando com garotos que já estavam integrados ao elenco profissional, como Henrique e Lucca, e o revés para o Juventude, também em casa.

A justificativa de Allan Barcellos é de que a equipe sub-20 tem sofrido com os desfalques de atletas que acabaram subindo para o profissional, como Lucas Ferreira, Lucca, Henrique, Ryan Francisco, entre outros. De acordo com o treinador, o time são-paulino perdeu muitos nomes importantes e não houve reposição.

Só que a insatisfação de Allan Barcellos com o elenco que possui em mãos atualmente também tem estragado a relação do treinador com alguns atletas, chateados pelo fato de o comandante deixar explícito seu descontentamento com o que eles podem oferecer. Outros jogadores, por outro lado, possuem uma excelente relação com ele.

A alta cúpula do clube entende que outros times também sofrem desse mesmo problema, com os melhores atletas do sub-20 reforçando o elenco profissional. O Palmeiras é um exemplo e nem por isso deixou de avançar no Campeonato Brasileiro da categoria. Por isso, o clima é de cobrança no CFA Laudo Natel, complexo das categorias de base tricolores.