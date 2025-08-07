Topo

Esporte

Real Madrid acerta renovação com concorrente de Endrick, diz jornal

Gonzalo García comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Juventus no Mundial - Hannah McKay/REUTERS
Gonzalo García comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Juventus no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS

07/08/2025 16h12

O Real Madrid já tem um acerto pela renovação contratual do atacante Gonzalo García. Cria da base do clube, o centroavante deve assinar um novo vínculo até 2030, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões). A informação é do jornal As, da Espanha.

Destaque da equipe na Copa do Mundo de Clubes, o espanhol vinha recebendo sondagens de times da Premier League. Prontamente, o Real correu para assegurar a permanência do jovem de 21 anos.

No Mundial de Clubes, o atacante anotou quatro gols em seis jogos disputados, além de uma assistência. O espanhol teve participação em cinco dos 11 tentos do clube na competição.

Gonzalo é um dos atletas cotados para assumir a camisa 9 do Real Madrid. Além dele, Endrick também é um dos que pode ficar com a numeração. A camisa ficou vaga após Mbappé assumir a 10, deixada por Luka Modric.

