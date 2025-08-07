Rafael Fiziev esbanja empolgação com luta contra Charles Do Bronx no UFC Rio

A oficialização do confronto entre Rafael Fiziev e Charles 'Do Bronx' Oliveira para a luta principal do UFC Rio, no dia 11 de outubro, gerou grande expectativa no mundo do MMA. Após o anúncio de Charles nesta quinta-feira (7), a resposta de Fiziev nas redes sociais não demorou a chegar, e o lutador demonstrou empolgação com a oportunidade de enfrentar um dos maiores nomes da divisão dos leves (70 kg).

Em um post no X (antigo Twitter), Fiziev compartilhou seu entusiasmo com os seguidores: "Vocês estão tão animados quanto eu? Porque estou contando os dias." A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários positivos, com fãs expressando entusiasmo tanto pela chance do cazaque se aproximar ainda mais do topo do ranking quanto pela promessa de um confronto explosivo.

O embate marcará o retorno de Charles ao Brasil, onde o ex-campeão peso-leve não luta desde março de 2020, quando derrotou Kevin Lee. Para ambos os atletas, a luta é vista como uma oportunidade de ouro. Fiziev, atualmente na 10ª posição do ranking, chega com confiança renovada, após uma vitória expressiva sobre Ignacio Bahamondes, em junho.

Do outro lado, Do Bronx, que ocupa o 4º lugar, busca retomar o caminho da vitória após nocaute sofrido para Ilia Topuria no UFC 317, em julho, que lhe custou a chance de reconquistar o cinturão dos leves. O confronto contra Fiziev é crucial para ambos e poderá ser determinante para seus rumos dentro da categoria.

De Volta ao Brasil

A expectativa para o UFC que acontecerá na 'Cidade Maravilhosa' é altíssima. O evento, que ocorrerá na mesma Farmasi Arena onde a organização esteve no Brasil pela última vez, em maio de 2024, promete ser um espetáculo de alto nível, especialmente com um duelo tão relevante entre Charles Do Bronx e Rafael Fiziev.

Are you as excited as I am? Because I'm counting the days ? https://t.co/mUa46QVR9r

- Rafael "Ataman" Fiziev (@RafaelFiziev) August 7, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok