Queda na Copa do Brasil frustra metas financeiras de Fla, Palmeiras e SPFC

Do UOL, em São Paulo e Rio de Janeiro

A frustração esportiva de Flamengo, Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil também representa uma quebra de expectativa financeira.

O que aconteceu

Todos os três fizeram o orçamento do ano imaginando ir mais longe. Agora, vão ter que arrumar um jeito de compensar essa eliminação de outra maneira.

A meta do Flamengo já é padrão em todos os anos: semifinais.

Já Palmeiras e São Paulo fizeram as contas projetando pelo menos quartas de final.

Uma análise rápida já aponta a diferença que a falta das cotas de participação vai causar. Quem vai às quartas neste ano recebe R$ 4.740.750. Quem chega às semis, mais R$ 9.922.500.

Somando, a frustração do Flamengo, então, fica até maior na comparação com os dois paulistas: R$ 14,6 milhões.

O cenário fica mais complexo porque cair mais cedo também afeta a bilheteria. Jogos desse porte, em torneio mata-mata, trazem uma receita interessante. Ontem, contra o Corinthians, o Palmeiras teve uma renda bruta de R$ 4.571.692,60, por exemplo.

Pior para quem está mais apertado

Considerando o cenário econômico de cada um dos três, a queda na Copa do Brasil tem peso proporcional maior para o São Paulo.

Flamengo e Palmeiras têm contas saneadas, são os campeões de arrecadação no futebol brasileiro e ainda tiveram participação no Mundial de Clubes para turbinar os cofres este ano.

O São Paulo vive cenário mais apertado. Não briga no topo do Brasileirão, mas ainda tem a Libertadores para tentar compensar financeiramente a frustração na Copa do Brasil.

Palmeiras e Flamengo também seguem vivos na competição continental — sempre como um dos favoritos ao título.