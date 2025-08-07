PVC: Aníbal se desculpou com jogadores do Palmeiras por expulsão no Dérbi

Expulso no começo do Dérbi, Aníbal Moreno se desculpou com jogadores do Palmeiras após a eliminação na Copa do Brasil, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Ele pediu desculpa para o grupo no vestiário ontem depois do jogo. Ele estava bem triste e pediu desculpas para o grupo, porque tem parte da responsabilidade.

Mas acho importante pontuar que o jogo já estava para o Corinthians antes da expulsão. A expulsão do Aníbal é importante porque é pra ser cabeça fria e coração quente, como o Abel escreveu no livro, e não cabeça quente e faca nos dentes.

Paulo Vinícius Coelho

Aníbal foi expulso com cartão vermelho direto aos 15 minutos do primeiro tempo, após recomendação do VAR, por ter dado uma cabeçada em José Martínez, do Corinthians.

O Dérbi no Allianz Parque foi precedido por pedidos de "faca nos dentes" da torcida do Palmeiras.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra