Possível lesão de Memphis no Corinthians preocupa Dorival: "Perda considerável"

Dorival Júnior comemorou a classificação do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas deixou o Allianz Parque preocupado com Memphis Depay. O atacante sentiu dores na coxa direita e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo.

O holandês se queixou de dores por volta dos 41 minutos, pouco antes do gol de Matheus Bidu. Sozinho, ele girou o corpo, arrancou em velocidade e levou a mão à coxa, já pedindo a troca. Romero entrou em seu lugar.

Em coletiva de imprensa, Dorival evitou tirar conclusões sobre a condição física do jogador, mas demonstrou aflição com uma possível lesão. Ele vê um eventual desfalque do camisa 10 como uma "perda considerável" para a equipe.

"Nós acabamos de ter os três [Memphis, Yuri Alberto e Garro] juntos de volta. Caso venha a acontecer [lesão], será uma perda considerável. Nosso elenco é curto, enxuto. Temos que tentar buscar soluções. Mas, não dá para falar nada ainda, temos que aguardar pelo menos 24 horas", disse o comandante.

Além de Memphis Depay, Dorival viu André Carrillo deixar o gramado com dores na perna esquerda depois de uma dividida com Giay no segundo tempo. O peruano é outro que deve ser reavaliado na reapresentação da equipe. Yuri Alberto também saiu de campo mancando, mas, a princípio, não preocupa.

Classificado, o Corinthians ainda não conhece o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Os duelos serão definidos através de sorteio, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília).

Antes disso, a equipe de Dorival Júnior vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da competição. A bola rola a partir das 20h.